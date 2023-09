Apple Event 2023: Nije iPhone 15-searje en mear wurde lansearre

Apple is klear om hjoed har heul ferwachte iPhone 15-searje te ûntbleatsjen op it Wonderlust-evenemint. It evenemint sil live wurde útstjoerd fan Apple's haadkantoar yn Cupertino en wurdt ferwachte dat se ferskate oare grutte produktlansearrings hawwe, ynklusyf Apple Air Pods en nije generaasje horloazjes.

De term "wonderlust" ferwiist nei de winsk om yn in konstante steat fan wûnder te wêzen, neffens Urban Dictionary. It liket derop dat Apple har brûkers yn in konstante steat fan wûnder hâlde wol mei de oerfloed fan nije releases dy't foar dit jier pland binne.

It evenemint sil ek de offisjele releasedatums iepenbierje foar iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, en tvOS 17, dy't earder waarden oankundige op it bedriuw's WWDC 23-evenemint yn juny.

Tradysjoneel is Apple's septimber-evenemint reservearre foar grutte lansearringen fan hardware, benammen de lêste iPhone-opstelling. Dit jier sil de iPhone 15-searje de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max omfetsje.

Spekulaasjes om de iPhone 15 Pro Max

Guon spekulaasjes suggerearren dat Apple de iPhone 15 Pro Max koe omneame as it "Ultra" model fanwegen it opnimmen fan in USB-C-oplaadpoarte. It docht lykwols bliken dat dizze feroaring dit jier net barre sil. Apple is bekend om har ferrassingen en kin mooglik ûnferwachte oankundigingen meitsje tidens it evenemint.

Hoe kinne jo de iPhone 15 live sjen litte?

Om Apple's Wonderlust spesjale barren te besjen, is de primêre metoade fia de Apple TV-app. Hoewol't de evenemintelist miskien net foarôf beskikber is op 'e app, foeget Apple it typysk ta op' e dei fan it evenemint. Soargje derfoar dat jo op 'e dei fan it evenemint kontrolearje op' e list fan 'e eveneminten. De Apple TV-app is tagonklik op in breed skala oan apparaten, wêrtroch brûkers kinne ôfstimme mei har favorite streamingapparaten.

