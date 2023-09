Wat te ferwachtsjen by it Apple 2023-evenemint: iPhone 15, Apple Watch Series 9, en mear

It heul ferwachte Apple 2023-evenemint is krekt om 'e hoeke, en tech-entûsjasters wachtsje grif op de oankundigingen dy't Apple foar har yn petto hat. Ien fan 'e wichtichste hichtepunten fan it evenemint wurdt ferwachte de ûntbleating te wêzen fan' e nije iPhone 15-searje. Geroften suggerearje dat d'r fjouwer modellen yn 'e opstelling sille wêze: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Ien spannende feroaring dy't kin wurde yntrodusearre yn 'e "Pro" modellen is it brûken fan titanium frames ynstee fan roestvrij stiel.

It Apple-evenemint is pland om tiisdei om 10 oere Pacific Time te begjinnen, en it kin live wurde útstjoerd op YouTube, Apple's webside, of de Apple Events-app op Apple TV. Neist de iPhones binne d'r ek ferwachtingen om de Apple Watch Series 9, de Apple Watch Ultra 2, en mooglik in nije iPad mini 7 te sjen.

Under de iPhone 15-searje wurdt ferwachte dat de iPhone 15 Pro Max de show sil stelle mei syn krêftige nije periskoop-zoomfunksje. Neffens Mark Gurman fan Bloomberg sil Apple wierskynlik dizze spannende produkten yntrodusearje by it kommende evenemint.

As it giet om de iPhone 15-searje, suggerearje geroften dat de iPhone 15 guon funksjes fan 'e iPhone 14 Pro sil erve, lykas in krêftige 48MP-kamera en Dynamic Island. De iPhone 15 Pro wurdt ferwachte te wurde oandreaun troch de A17 Bionic-chip, wêrtroch it ongelooflijk rap is. Dizze upgrades kinne lykwols komme mei in hegere priiskaartsje. D'r binne ek spekulaasjes dat alle iPhone-modellen kinne oerskeakelje nei USB-C foar rapper opladen, en draadloze opladen koe tagonkliker wurde.

Yn termen fan prizen binne de ferwachte startprizen foar de iPhone 15-searje as folget:

iPhone 15: $ 799

iPhone 15 Plus: $ 899

iPhone 15 Pro: Begjin fan $ 1099 as it in $ 100 hike krijt

iPhone 15 Pro Max: Begjinnend by in massale $ 1299 as it in $ 200 hike krijt

In oare spannende oankundiging dy't koe wurde makke by it evenemint is de Apple Watch Series 9. Wylst details deroer binne knappe, ferbetteringen oer it foarige model wurde ferwachte. D'r is gjin teken fan in Apple Watch Ultra 2, mar Apple wurket nei alle gedachten oan it tafoegjen fan bloedsûker- en bloeddruksensors oan har takomstige smartwatches.

Wylst in gloednije ferzje fan AirPods miskien net wurde ûntbleate, kinne d'r feroaringen wêze yn har oplaadgefallen. Apple wurdt rûsd om de Lightning-ferbining te ferfangen troch USB-C, it ôfstimmen mei de gerofte-skeakel foar it iPhone.

Neist dizze ferwachte oankundigingen binne d'r swollen geroften west oer nije MacBooks, ynklusyf de MacBook Pro 14-inch en 16-inch, lykas ek in 15-inch MacBook Air mei de M2-chip. Nije iPads binne ek yn 'e wurken, mei de mooglikheid dat de iPad mini 7 in ferskining makket. Fierder is der sprake fan in HomePod mei in display en de yntroduksje fan AirPods Max 2. En as de Apple VR/VR-headset foarbesjoen op WWDC 2023 net folslein iepenbiere wurdt, kinne mear details yn septimber wurde iepenbiere.

Dus meitsje jo klear foar in spannend Apple-evenemint, wêr't jo tsjûge sille wêze fan 'e takomst fan iPhones, Apple Watches, en mooglik wat ferrassingen dy't Apple yn 'e gaten hat hâlden.

Boarnen: Geroften en spekulaasjes basearre op yndustry ynsiders en saakkundigen.