Apple sil nije iPhone-modellen en mear oankundigje by Keynote Event

Apple is klear om har lêste lineup fan iPhone-modellen te iepenbierjen tidens har heul ferwachte keynote-evenemint, mei de titel "Wonderlust." It evenemint is pland foar tiisdei om 10 AM PT en sil live wurde streamd foar publyk wrâldwiid. Njonken de nije iPhones kin Apple ek in nije Apple Watch ûntbleate en updates leverje oer de kommende Vision Pro VR-headset.

Geroften suggerearje dat Apple fjouwer iPhone-modellen fan folgjende generaasje sil yntrodusearje: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, en iPhone 15 Pro Max. Opmerklik wurdt ferwachte dat de "Pro" modellen in skeakel hawwe fan roestfrij stiel frames nei lichtere en potinsjeel tinner titanium frames. Wylst d'r spekulaasjes binne oer hoe't it der útsjen sil, sille details wurde bewarre oant de konferinsje.

Ien wichtige feroaring dy't Apple wierskynlik sil oankundigje is de oerstap fan har proprietêre Lightning-poarte nei de mear wiidferspraat oannommen USB-C-poarte. Dizze ferskowing wurdt dreaun troch EU-regeljouwing en kin gefolgen hawwe foar hoe't takomstige iPhone-keapers omgean mei har apparaten. It bliuwt te sjen hoe't Apple dizze feroaring sil presintearje en rjochtfeardigje oan har klanten.

Neist de iPhone-ûntdekking kin Apple de kâns nimme om in nije iteraasje fan 'e Apple Watch te ûntbleatsjen. It bedriuw hat in spoarrekord fan it fernijen fan har populêre wearable apparaat op jierbasis, hoewol details oangeande de nije Apple Watch noch min binne.

Fierder kin Apple de Vision Pro koart oanreitsje, syn lang ferwachte virtuele realiteit-headset. Mei it iPhone-evenemint dat in signifikant bedrach fan oandacht lûkt, soe it net ferrassend wêze as Apple updates levere oer de fuortgong fan 'e Vision Pro foarôfgeand oan syn ferwachte lansearring takom jier.

Om de livestream fan it keynote-evenemint te besjen, kinne sjoggers it direkt tagong krije op 'e offisjele Apple-webside of fia YouTube. It evenemint sil te krijen wêze op 'e live-stream fan YouTube, en de Apple TV-app sil it live-evenemint sjen litte lykas eardere foar dyjingen dy't leaver Apple TV brûke.

Mei de driigjende ûntbleating fan nije iPhone-modellen, potinsjele updates foar de Apple Watch, en ynsjoch yn 'e ûntwikkeling fan' e Vision Pro VR-headset, belooft Apple's keynote-evenemint in spannende showcase fan 'e lêste ynnovaasjes en oanbiedingen fan it bedriuw.

