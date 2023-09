Apple sil nije iPhone-modellen en potinsjele updates oankundigje foar Apple Watch en Vision Pro by Keynote Event

Apple is ynsteld om har lêste opstelling fan iPhone-modellen te ûntbleatsjen tidens har kommende "Wonderlust" keynote-evenemint. It wurdt geroften dat de techgigant de folgjende generaasje iPhones yntrodusearret, ynklusyf de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Spannend, Apple kin kieze foar titanium frames ynstee fan roestfrij stiel foar har "Pro" modellen, wat resulteart yn lichtere apparaten en potinsjeel tinner skermbezels. Wylst it krekte uterlik ûnbekend bliuwt, sil Apple's konferinsje de earste glimp fan dizze nije ûntwerpen leverje.

Yn reaksje op EU-regeljouwing wurdt ek ferwachte dat Apple syn proprietêre Lightning-poarte sil ferfange troch de mear standert USB-C-poarte. Dizze feroaring presintearret in nijsgjirrige kâns foar Apple om oan te pakken hoe't it fan plan is om dizze ferskowing te navigearjen en hoe't konsuminten sille reagearje op dizze feroaring.

Njonken de iPhone-modellen kin Apple de kâns nimme om in nije iteraasje fan 'e Apple Watch yn te fieren. Histoarysk ferfarsket it bedriuw syn smartwatch-opstelling op jierbasis, hoewol spesifike details oer de potinsjele updates foar dit jier Apple Watch bliuwe min.

Boppedat kin Apple de Vision Pro besprekke tidens it keynote-evenemint. Wylst beheinde ynformaasje beskikber is, ferwachtet it bedriuw har firtuele realiteit-headset, de Vision Pro, yn it kommende jier te lansearjen. Yn betinken nommen fan de wichtige oandacht dy't garre wurdt troch Apple's iPhone-eveneminten, sille alle ynsjoggen dield oangeande de Vision Pro sûnder mis de ferwachting foar dit kommende produkt stimulearje.

Foar dyjingen dy't graach it barren wolle besjen, sil Apple de keynote live streame op YouTube, wêr't sjoggers direkt op dizze pagina tagong kinne ta de livestream. Apple TV-brûkers kinne ek meidwaan oan 'e opwining troch de TV-app te starten en de seksje "Apple Special Event" te lokalisearjen om it evenemint live te besjen of ferline keynotes opnij te besjen. As alternatyf kinne persoanen sûnder Apple TV of in foarkar foar YouTube fertrouwe op 'e Apple Events-seksje fan' e Apple-webside om it evenemint te livestreamen yn har foarkarbrowser, ynklusyf Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, en Google Chrome.

Oer it algemien belooft Apple's keynote-evenemint in array fan spannende oankundigingen te leverjen, de lêste iPhone-modellen, potinsjele updates foar de Apple Watch, en ynsjoch yn 'e heul ferwachte Vision Pro.

Definysjes:

- Lightning-poarte: In proprietêre ferbiningspoarte ûntwikkele troch Apple foar har mobile apparaten.

- USB-C-poarte: In breed brûkte standertferbining dy't rapper gegevensoerdracht en oplaadmooglikheden mooglik makket.

- Titanium frames: De strukturele komponint om de rânen fan 'e iPhone hinne, dy't yn dit gefal soe wêze gearstald út titanium, en biedt duorsumens en potinsjele gewichtsreduksje.

