Apple makket har gear om har lêste iPhone-opstelling te ûntbleatsjen tidens har heul ferwachte "Wonderlust" keynote-evenemint. It evenemint is pland om tiisdei om 10 oere PT plak te finen, en Apple-entûsjasters oer de hiele wrâld kinne de oankundiging live sjen.

Neffens geroften wurdt ferwachte dat de techgigant fjouwer nije iPhone-modellen sil yntrodusearje: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, en iPhone 15 Pro Max. Opmerklik is d'r spekulaasje dat de "Pro" modellen in titanium frame kinne hawwe ynstee fan roestfrij stiel. Dizze feroaring kin resultearje yn lichtere apparaten en potinsjeel tinnere skermrânen, en biede brûkers in fisueel ûnderskate iPhone-ûnderfining.

Fierder is Apple ynsteld om te foldwaan oan EU-regeljouwing troch syn proprietêre Lightning-poarte te ferfangen troch de mear brûkte USB-C-poarte. It bliuwt te sjen hoe't Apple dizze oergong sil presintearje en hoe't klanten sille reagearje op 'e feroaring.

Neist de iPhone-opstelling kin Apple ek in nije iteraasje fan har populêre Apple Watch ûntbleate. It bedriuw fernijt syn draachbere apparaat normaal jierliks, hoewol details oer de nije Apple Watch op dit stuit amper binne.

It keynote-evenemint kin ek in platfoarm leverje foar Apple om syn kommende Vision Pro koart te besprekken, in heul ferwachte firtuele werklikheid (VR) headset dy't ferwachte wurdt takom jier frijlitten.

Om de live stream fan it evenemint te besjen, kinne sjoggers direkt op dizze side ôfstimme, om't Apple de konferinsje sil streame op YouTube. Apple TV-brûkers kinne tagong krije ta de TV-app en navigearje nei de seksje "Apple Special Event" om it evenemint live te streamen of eardere eveneminten opnij te besjen. Derneist kinne dejingen sûnder in Apple TV of dy't leaver gjin YouTube brûke, it evenemint live streame fia de seksje Apple Events op 'e offisjele webside fan Apple. Dizze fideofeed is kompatibel mei alle grutte browsers, ynklusyf Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge en Google Chrome.

