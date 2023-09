iPhone 15-searje: priis, upgrades en geroften

Apple is ynsteld om hjoed syn iPhone 15-opstelling te ûntbleatsjen by it "Wonderlust" -evenemint, en in protte lekkages en geroften binne opdûkt oangeande de prizen fan 'e iPhone 15 Pro-modellen. Neffens dizze boarnen sille de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max-modellen in signifikante ferheging fan prizen sjen yn ferliking mei de modellen fan ferline jier. De iPhone 15 Pro Max wurdt ferwachte de heechste priisferheging te hawwen.

Geroften suggerearje dat de vanille iPhone 15 en iPhone 15 Plus-modellen sille wurde lansearre tsjin deselde priis as har foargongers, mar guon rapporten jouwe oan dat d'r in marzjinale priisferheging kin wêze. Oan 'e oare kant wurdt rûsd dat de iPhone 15 Pro Max de steilste priisferheging krijt neist de grutste upgrade, dy't in periskoop-styl kamera-lens en in titanium chassis omfettet.

Nije ynformaasje fan Macrumors suggerearret dat d'r gjin priisferheging sil wêze foar de net-pro iPhone 15-modellen. It basismodel fan 'e iPhone 15 wurdt ferwachte om te begjinnen by $ 799, deselde priis as de iPhone 14 ferline jier. Yn Yndia waard de priis fan it basismodel ynsteld op Rs 79,900, en it sil dit jier wierskynlik itselde bliuwe.

De iPhone 15 Pro-modellen soene ûntwerpupgrades hawwe lykas tinnere en bûgde rânen, lykas ek in nij titanium frame om it roestfrij stiel chassis te ferfangen. D'r binne geroften fan in opnij ûntworpen "mute" knop dy't kin tsjinje as in aksjeknop fergelykber mei de Apple Watch Ultra. Dizze wiziging kin de side-skeakelknop ferfange dy't te sjen is yn eardere generaasjes iPhones.

De iPhone 15 Pro wurdt ferwachte in priisferheging fan $ 100 te sjen, begjinnend by $ 1099 yn 'e FS. Dit kin liede ta in priisferheging fan op syn minst Rs 10,000 yn Yndia. De super-premium iPhone 15 Pro Max wurdt geroften de heechste priisferheging te hawwen, mei in mooglike startpriis fan $ 1299 yn 'e FS.

boarnen:

- Macrumors

- Ferneamde iPhone case maker Spigen