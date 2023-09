Wat te ferwachtsjen (en net te ferwachtsjen) fan Apple's Wonderlust Event

Hjoed is it heul ferwachte Apple-evenemint wêr't de techgigant syn folgjende generaasje iPhones sil ûntbleate. Wylst d'r geroften west hawwe fan oare produkten dy't wurde lansearre, wurdt ferwachte dat Apple primêr sil rjochtsje op har nije iPhones. Fjouwer iPhones wurde ferwachte te wurde werjûn - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, en iPhone 15 Pro Max. Derneist kinne oare produkten lykas Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2, en AirPods Pro 2nd Generation mei in nije USB Type-C-poarte ek in ferskining meitsje.

D'r binne lykwols bepaalde produkten dy't hjoed net wierskynlik wurde lansearre. Ien fan dizze is de gerofte iPhone 15 Ultra, dy't ferwachte soe premium funksjes hawwe dy't de Pro-farianten oertreffe. In oar produkt dat miskien net ûntbleate is de Apple Watch X, dy't spekulearre waard om it 10e jubileum fan 'e Apple Watch te fieren mei funksjes lykas in MicroLED-display en bloeddrukmonitor. It wurdt leaud dat de Watch X noch yn ûntwikkeling is en net klear sil wêze foar dit evenemint.

D'r binne ek geroften west fan M3-oandreaune Macs, ynklusyf in iMac, MacBook Air en MacBook Pro, mar dizze apparaten wurde net ferwachte dat se fannacht wurde lansearre. Ynstee, rapporten suggerearje dat Apple se yn oktober kin yntrodusearje fia in parseberjocht ynstee fan in tawijd lansearingsevenemint.

Wat iPads oanbelanget, wurdt sein dat M3-oandreaune iPad Pros en in nije iPad Air 6 yn 'e wurken binne, mar it is net wierskynlik dat se sille wurde werjûn op it Wonderlust-evenemint. Geroften suggerearje dat de iPad Air 6 sa betiid as folgjende moanne kin wurde frijlitten fia in parseberjocht.

Wylst de nije AirPods Pro 2nd Generation mei in USB Type-C-poarte wurde ferwachte te debutearjen, sille d'r gjin wichtige feroaringen wêze yn ferliking mei it hjoeddeistige model. Oare AirPods-farianten, lykas de AirPods Pro 3, AirPods Max 2, en AirPods 2 mei USB Type-C, wurde fannacht net ferwachte te wurde oankundige.

Ta beslút wurdt ferwachte dat it Apple Wonderlust-evenemint primêr fokus sil op 'e nije iPhone-opstelling, mei wat ekstra produkten lykas de Apple Watch Series 9 en AirPods Pro 2nd Generation. Oare gerofte produkten lykas de iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3-oandreaune Macs, nije iPads en ekstra AirPods-modellen sille net wierskynlik wurde ûntbleate by dit evenemint.

