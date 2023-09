Apple ûntbleatet nije Apple Watch Series 9 mei ferbettere funksjes

Apple hold hjoed har lang ferwachte evenemint, en yntrodusearre in ferskaat oan nije hardware-oanbiedingen. It hichtepunt fan it evenemint wie de ûntbleating fan 'e lêste tafoeging oan har wearable lineup, de Apple Watch Series 9.

De nije smartwatch wurdt oandreaun troch de foaroansteande S9-chip, dy't hat in 60% ferheging fan prestaasjes en in 30% rapper GPU yn ferliking mei syn foargonger. Deidre Caldbeck, direkteur fan Apple Watch Product Marketing, neamde it as de "machtigste horloazjechip oant no ta."

Ien fan 'e wichtichste ferbetterings yn' e Series 9 is ferbettere diktee, dat is ferbettere mei maksimaal 25%. Dizze ferbettering sil stimkommando's en ynteraksjes mei Siri noch naadloos meitsje foar brûkers.

De Series 9 yntrodusearret ferskate spannende nije funksjes. Brûkers kinne no tagong krije ta sûnensgegevens mei Siri, wêrtroch maklike tafersjoch op har fitness en wolwêzen mooglik is. In oare funksje neamd Name Drop stelt brûkers yn steat om persoanlike ynformaasje te dielen mei oare brûkers yn 'e buert dy't ek in Apple Watch Series 9 hawwe. Dêrneist kinne de Double Tap-funksje brûkers de funksjes fan it horloazje kontrolearje troch de wiisfinger en tomme te tikjen op' e hân dy't se drage. horloazje.

Apple hat ek de helderheid fan it display ferdûbele, en soarget foar ferbettere sichtberens sels yn helder sinneljocht. In oare praktyske tafoeging is de mooglikheid om jo iPhone direkt fan it horloazje te pingjen, wêrtroch it makliker is om jo tillefoan te lokalisearjen as it ûntbrekt.

Yn oar nijs binne d'r spekulaasjes en hints west dat de lêste iPhone sil komme foarsjoen fan in USB-C-ferbining. Hoewol dit net offisjeel is befêstige, suggerearje boarnen fan supply chain en resinte rapporten dat Apple de skeakel kin meitsje. Dizze wiziging soe rappere oplaadsnelheden ûntsluten en ferbettere kompatibiliteit mei oare USB-C-apparaten.

Dizze spannende oankundigingen fan Apple's evenemint litte har ynset sjen om de grinzen fan technology te ferleegjen, ynnovative produkten te leverjen dy't de brûkersûnderfining ferbetterje.

