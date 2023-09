Apple-leveransier Foxconn is ynsteld om de Made in India iPhone 15 te begjinnen krekt wiken nei't de smartphones út Sineeske fabriken binne rôle. Dizze stap fan Apple is ûnderdiel fan in mearjierrich inisjatyf om har produksje bûten Sina te diversifisearjen en de kwetsberens fan supply chain te ferminderjen. De gearstalling fan iPhones yn Yndia sil Apple net allinich helpe om har produksjemooglikheden út te wreidzjen, mar ek de ûnwissichheden yn 'e hannel te ferminderjen feroarsake troch spanningen tusken Washington en Peking.

De Foxconn-foarsjenning yn Sriperumbudur, Tamil Nadu, sil in krúsjale rol spylje by it fasilitearjen fan it ferstjoeren fan 'e lêste iPhone-ienheden. De produksje fan iPhone 15 yn Yndia sil lykwols ôfhingje fan 'e beskikberens fan komponinten, yn it foarste plak krigen troch ymport, lykas ek de soepele opskaling fan produksjelinen by de Foxconn-foarsjenning by Chennai.

Njonken Foxconn wurde oare Apple-leveransiers dy't yn Yndia operearje, lykas Pegatron Corp. en in Wistron Corp.-foarsjenning dy't gau oankocht wurde troch de Tata Group, ek ferwachte dat de iPhone 15-assemblage sil begjinne. Dit sil de oanwêzigens fan Apple yn Yndia fierder fersterkje.

De iPhone 15 is ynsteld om hjoed te wurde lansearre by it Wonderlust-evenemint, tegearre mei oare oankundigingen, ynklusyf de nije Apple Watch-searje en Apple AirPods. De iPhone 15 en 15 Plus-modellen wurde ferwachte dat se in glêzen efterkant en aluminiumkanten hawwe, wylst de hegere Pro-ferzjes nei alle gedachten in oerstap sille hawwe nei in titanium-ûntwerp, wêrtroch se duorsumer en lichter wurde.

Oer it algemien is it beslút fan Apple om iPhones yn Yndia te produsearjen in strategyske stap om har oanbodketen te diversifisearjen en har ôfhinklikens fan Sina te ferminderjen. Troch syn fabrikaazje út te wreidzjen bûten Sina, is Apple fan doel in fersterker en feiliger oanbod fan har krityske produkten te garandearjen.

