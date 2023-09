Apple Event 2023: iPhone 15, Apple Watch 9, AirPod Pro 2, en mear

Yn it kommende Apple-lansearringsevenemint yn 2023 is Apple ynsteld om de heul ferwachte iPhone 15-searje oan te kundigjen, tegearre mei de Apple Watch 9 en de AirPod Pro 2. Dit evenemint wurdt ferwachte dat it in spektakulêre showcase sil wêze fan 'e lêste ynnovaasjes fan Apple.

De iPhone 15-searje sil fjouwer nije modellen omfetsje, ynklusyf de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. It wurdt geroften dat dizze smartphones it Dynamic Island-display hawwe, dat foar it earst yntrodusearre yn 'e iPhone 14 Pro Max. Derneist kinne de iPhone 15-modellen komme mei in haadkamera fan 48 MP en ferbetteringen yn 'e sensortechnology. USB-C-opladen wurdt ferwachte in standertfunksje te wêzen yn alle iPhone 15-modellen, en se sille wurde oandreaun troch de A16 Bionic Chipsatz. De prizen foar de iPhone 15 en iPhone 15 Plus wurde ferwachte te begjinnen op $ 799 en $ 899, respektivelik.

Fierder wurdt ek ferwachte dat Apple de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max sil ûntbleate. It wurdt rûsd dat dizze Pro-modellen komme mei in A17 Bionic Chipsatz en in 3nm-proses, wat har prestaasjesmooglikheden fierder sil ferbetterje. D'r kin ek in ferheging wêze fan batterijgrutte foar de Pro-modellen. Derneist wurdt rûsd dat de mute-knop ferfongen wurdt troch in aksjeknop. De Pro Max-ferzje fan 'e iPhone 15 wurdt ferwachte dat se in periskoopkamera hawwe, dy't ferbettere zoommooglikheden leveret. Fanwegen hegere fraach wurdt ferwachte dat dizze Pro-modellen in priisferheging sille komme yn ferliking mei eardere ferzjes.

Njonken de nije iPhones sil Apple ek de Apple Watch 9 yntrodusearje, de lêste iteraasje fan har populêre smartwatch. Spitigernôch is d'r op dit stuit beheinde ynformaasje beskikber oer de Apple Watch 9.

As lêste is Apple ynsteld om de AirPod Pro 2 frij te litten, de opfolger fan har heul suksesfolle AirPod Pro. De AirPod Pro 2 wurdt ferwachte om ferbetteringen te bringen yn lûdskwaliteit, batterijlibben en algemiene prestaasjes.

Al dizze spannende nije produkten sille wurde ûntbleate by it Apple-evenemint yn 2023, in oare mylpeal yn Apple's oanhâldende ynset foar ynnovaasje en technology.

Boarnen: AFP, Unsplash