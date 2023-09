Apple ûntbleatet iPhone 15-opstelling by Wonderlust Event

Apple hat de lansearring fan har heul ferwachte iPhone 15-searje oankundige op it Wonderlust-evenemint. It evenemint, dat sil wurde útstjoerd fan Apple's Cupertino-basearre kantoar, yntrodusearre fjouwer nije iPhones - de iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, en iPhone 15 Pro Max.

Ien fan 'e grutte feroaringen yn' e iPhone 15-searje is de ferskowing nei USB Type-C-stipe. Dizze beweging is nei alle gedachten te tankjen oan EU-regeljouwing dy't pleite foar standerdisearre apparaatferbiningen. Wylst standert iPhone 15-modellen miskien beheinde oplaadsnelheden hawwe mei Apple-sertifisearre kabels nedich, sille de iPhone 15 Pro en Pro Max rappere gegevensoerdrachtsnelheden oanbiede.

Wat ûntwerp oanbelanget, wurdt ferwachte dat de iPhone 15 en 15 Plus-modellen in glêzen efterkant en aluminiumkanten hawwe. Oan 'e oare kant sille de hegere Pro-ferzjes komme mei in titanium-ûntwerp, wêrtroch se duorsumer en lichter wurde. De Pro-modellen sille ek wurde oandreaun troch de nije A17-chipset, wat resulteart yn ferbettere prestaasjes en batterijlibben.

Apple is ek ynsteld om updates frij te jaan oan har horloazjelinen, ynklusyf de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra. Dizze horloazjes sille wat basisûntwerpwizigingen hawwe, wylst se itselde algemiene uterlik behâlde as de modellen fan ferline jier.

In oare spannende oankundiging is it plan fan Apple om har Lightning-basearre aksessoires te konvertearjen nei USB-C. De populêre AirPods Pro sil ien fan 'e earste produkten wêze dy't dizze oergong meitsje. Apple is ek fan doel USB-C-opladen yn te fieren foar har reguliere AirPods en AirPods Max yn it kommende jier.

Derneist sil Apple de releaseskema's foar iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 en tvOS 17 ûntbleate, dy't earder waarden ûntbleate op it bedriuw syn WWDC 23-evenemint yn juny.

Oer it algemien belooft Apple's Wonderlust-evenemint spannende foarútgong yn har iPhone-, horloazje- en accessoire-oanbod, wylst ek regeljouwingsdrukken oanpakke en brûkersûnderfining ferbetterje.

Definysjes:

- USB Type-C: In standerdisearre ferbining en kabelynterface dy't rapper gegevensoerdracht en machtferliening mooglik makket.

- EU-regeljouwing: Regeljouwing ynsteld troch de Jeropeeske Uny om kompatibiliteit en standerdisearring te garandearjen yn apparaatferbiningen.

- A17-chipset: De prosessor-chip brûkt yn 'e iPhone 15 Pro-searje, bekend om syn ferbettere prestaasjes en enerzjy-effisjinsje.

boarnen:

- [Boarne 1: Neam de boarne fan it artikel]

- [Boarne 2: Neam de boarne fan it artikel]