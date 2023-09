Apple stipet it wetsfoarstel fan 'e Senaat fan Kalifornje dat rapportaazje fan broeikasgassen fereasket

Apple hat in wetsfoarstel fan 'e Senaat fan Kalifornje iepenbier ûnderskreaun dat grutte bedriuwen fereaskje om har broeikasgassen op jierbasis te rapportearjen. It wetsfoarstel, foarsteld troch senator Scott Wiener, hat as doel bedriuwen oanspraaklik te hâlden foar har bydrage oan klimaatferoaring.

Yn in brief tekene troch Apple's direkteur foar steats- en pleatslike oerheidsaken, D. Michael Foulkes, hat it bedriuw it belang fan mjitting en rapportaazje útsprutsen om har miljeu-ynfloed te begripen. Apple docht mei oan oare grutte bedriuwen, ynklusyf Adobe, Ikea, en Microsoft, om de rekken te stypjen.

As oannommen, soe it wetsfoarstel publike en partikuliere bedriuwen mei jierlikse ynkomsten fan mear dan $ 1 miljard en operearje yn Kalifornje fereaskje om ferifiearre gegevens te iepenbierjen oer har útstjit fan planeetopwaarming. Dizze stap is in wichtige stap nei transparânsje en klimaataksje, en markearret de needsaak foar bedriuwen om ferantwurdlikens te nimmen foar har miljeufootprint.

Derneist is d'r in apart wetsfoarstel ûnder diskusje dat bedriuwen dy't yn Kalifornje operearje mei in ynkomsten fan $ 500 miljoen fereaskje om te rapportearjen oer klimaat-relatearre finansjele risiko's. Dit soe ynformaasje omfetsje oft se budzjetearre hawwe foar ferhege neilibjen en fersekeringskosten fanwege klimaatynfloeden.

Apple priizget spesifyk it opnimmen fan it wetsfoarstel fan Scope 3-emissies, dy't yndirekte emissies omfetsje relatearre oan bedriuwen' supply chains en ein-brûkers. Se suggerearje ek it tastean fan genôch tiid foar gegevenssammeling, kwaliteitskontrôle en beoardieling fan tredden fan Scope 1 en Scope 2 emissies, dy't relatearje oan emissies fan operaasjes en enerzjygebrûk.

Apple's goedkarring fan dizze wetjouwing wjerspegelet de groeiende erkenning ûnder grutte bedriuwen dat transparânsje en rapportaazje essensjeel binne foar it oanpakken fan klimaatferoaring. Troch har emissies iepenbier te iepenbierjen, kinne bedriuwen taastbere stappen nimme om har miljeu-ynfloed te ferminderjen en by te dragen oan wrâldwide ynspanningen foar duorsumens.

boarnen:

– Reuters: [link]

– Aktivistyske groep Ceres: [keppeling]