Omearmje de hjerst op Apple Days en Market To Go yn 'e Lehigh Valley

Meitsje jo klear om it hjerstseizoen yn 'e Lehigh Valley te ferwolkomme by it kommende Apple Days-festival organisearre troch Historic Bethlehem Museums & Sites. Dit hjerstfestival sil plakfine by de lânskiplike Burnside Plantation op sneon en snein fan 10 oant 5 oere

Apple Days biedt in ferskaat oan aktiviteiten en attraksjes foar besikers fan alle leeftiden. Fan lekker iten en desserts oant live muzyk en histoaryske demonstraasjes, der is wat foar elkenien. Oanwêzigen kinne ek genietsje fan ponyriden en ferskate aktiviteiten foar bern.

Dit jier, Apple Days yntrodusearret wat spannende nije tafoegings oan it festival. Foar it earst organisearje se sneon in Cornhole Toernoai. Dielnimmers kinne foarmje in twa-persoan team en stride foar in kâns om te winnen. Derneist kinne dierleafhawwers om har hinne sammelje en sjen hoe't adorable bargen kleurige keunstwurken meitsje. De skilderijen "Pigcasso", beskikber foar oankeap, meitsje foar unike souvenirs.

Besikers kinne ek meidwaan oan 'e fiering fan Burnside's 275th Birthday Party. Help tariede op in jierdeifeestje mei koloniaal tema troch mei te dwaan oan taken lykas klean waskje, jierdei lekkernijen koken en de tafel dekke.

Njonken de festivalaktiviteiten biedt Historic Bethlehem Museums & Sites in kâns foar jonge artysten om mei te dwaan oan in Apple Days-logo-ûntwerpwedstriid. It winnende ûntwerp makke troch in studint yn 'e klasse 3-6 sil te sjen wêze yn alle marketingpromoasjes foar Apple Days 2024.

Tagongskaarten foar Apple Days binne te keap, mei koartingen foar foarbestelling. Algemiene tagong is $ 10 foar sneon en $ 12 op 'e dei fan it evenemint. Bern (4-17) kinne meidwaan foar $ 5. Famyljepakketten binne ek beskikber, mei pakketten foar ien dei priis op $ 25 (foar twa folwoeksenen en twa bern) en twa-dagen pakketten op $ 30 (jildich foar sneon en snein). Foar dyjingen dy't ynteressearre binne yn it priuwen fan lokale brouwerijen, kinne Apple Brewery Tent-passen kocht wurde foar $ 25 foar sneon en $ 27 op 'e dei fan it evenemint.

As jo ​​nei desserts wolle, kinne jo se op freed foarbestelle en ophelje by Market to Go. As jo ​​​​lykwols op sneon of snein foarbestelde desserts ophelje, is tagong ta festival ferplicht.

Parkearje op it festivalterrein is beheind, dus it is oan te rieden om te parkearjen by de Moravian University Lot oan 'e eastkant fan Monocacy Creek en de koarte kuier nei it festival te nimmen. Shuttle tsjinst is beskikber fan Nitschmann Middle School nei Burnside Plantation foar dyjingen dy't leaver net ride.

Troch Apple Days by te wenjen, sille jo net allinich in geweldige tiid hawwe, mar jo sille ek histoaryske Bethlehem Musea & Sites stypje yn har missy om 20 histoaryske landmarks yn Bethlehem te behâlden. Derneist sille jo bydrage oan 'e pleatslike ekonomy troch Lehigh Valley en regionale bedriuwen te stypjen.

Foar kaarten en mear ynformaasje, besykje historicbethlehem.org.

boarnen:

Histoaryske Bethlehem Musea & Sites.