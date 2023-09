Nije iPhone 15-opstelling ûntbleate troch Apple mei priisbesunigingen foar Ierske brûkers

Apple hat har lêste line fan iPhones en tûke horloazjes offisjeel ûntbleate, mei de oankundiging fan it iPhone 15-berik en de Apple Watch Series 9. Wylst de techgigant de prizen fan har iPhones yn 'e FS ferhege hat, krije Ierske brûkers in koarting. De iPhone 15 Pro begjint by € 1,239, in priisfermindering fan € 100 fan it model fan ferline jier. De iPhone 15 sil begjinne by € 979, fergelike mei € 1,029 in jier lyn. De priis fan 'e iPhone 15 Plus is ek ferlege nei € 1,129 fan € 1,179.

Apple is fan doel de algemiene brûkersûnderfining te ferbetterjen mei har nije apparaten, nettsjinsteande de útdagings dy't steld wurde troch de hjoeddeistige kosten-fan-libbenskrisis. De nije iPhones belooft ferbettere opropkwaliteit, fotografy, en de oanname fan in standert USB-oplaadpoarte. De iPhone 15 Pro-modellen sille in oanpasbere aksjeknop hawwe, wylst de iPhone 15 Pro in duorsumer titanium-ûntwerp sil hawwe en in krêftiger kamerasysteem.

It iPhone 15-berik sil wurde foarsjoen fan de A16-chip, wylst de Pro-modellen de opwurdearre A17-chip sille hawwe. De iPhone 15 hat ek de USB C-ferbining oannaam foar opladen en gegevensferfier, yn oerienstimming mei de deadline fan 'e EU om it opladen te standerdisearjen troch 2024. Dêrnjonken hat Apple de mooglikheden fan' e needsatelliet fan 'e iPhone útwreide, en tafoege Roadside Assistance fia satellyt.

Apple hat ek de Apple Watch Series 9 yntrodusearre, dy't in funksje foar stjoerkontrôle hat, ferwurking fan Siri-oanfragen op it horloazje sels, en ferbettere yntegraasje mei de HomePod. It bedriuw bliuwt duorsumens prioritearje, mei ynspanningen om plestik út ferpakking te eliminearjen, 100% recycled materialen te brûken, en fertrouwe op skjinne, duorsume enerzjyboarnen.

boarnen:

- PP Foresight analist Paolo Pascatore

- De offisjele oankundiging fan Apple

Definysjes:

- USB C: In universele seriële busferbining dy't faaks wurdt brûkt foar opladen en gegevensoerdracht yn elektroanyske apparaten.

- A16- en A17-chips: ferwiist nei de processors dy't brûkt wurde yn Apple-apparaten, mei A17 de nijere en machtiger ferzje.

- Emergency satellytmooglikheden: De mooglikheid fan in apparaat om te ferbinen mei in satellytnetwurk foar kommunikaasje en bystân yn needsituaasjes.