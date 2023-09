Apple sil iPhone 15 ûntbleate by jierlikse Keynote Event

Apple is ynsteld om har lêste generaasje fan apparaten te iepenbierjen, ynklusyf de heul ferwachte iPhone 15, op har jierlikse keynote-evenemint op 12 septimber. Analysten en konsuminten wachtsje grif op it evenemint, yn 'e hoop om tsjûge te wêzen fan it ynnovative oanbod fan it techmerk.

Phillip Shoemaker, oprjochter fan 'e Apple App Store en útfierend direkteur fan Identity.com, markeart de needsaak foar Apple om har ekosysteem út te wreidzjen troch nije wegen te iepenjen foar de App Store. Shoemaker suggerearret it útwreidzjen fan de funksjonaliteit fan 'e App Store en it tastean fan nije soarten goedkarde apps de merk yn te gean. Hy erkent lykwols dat Apple yn it ferline wifkjend west hat om sokke feroaringen te meitsjen.

De App Store is al lang priizge foar syn kwaliteitskontrôle en feiligensmaatregels, mar bekritiseare foar syn "sletten systeem" oanpak. Kritisy beweare dat dizze oanpak de soarten apps beheint dy't kinne wurde ûntwikkele en lit in bytsje romte foar ynnovaasje. Shoemaker fynt dat it krúsjaal is foar Apple om nije foarmen fan funksjonaliteit te omearmjen en te stribjen nei gruttere fleksibiliteit binnen de App Store.

Neist it besprekken fan 'e App Store, dielt Shoemaker ek ynsjoch oer de ferwachte priisbereiken foar de kommende iPhone 15-apparaten. Hoewol spesifike details min binne, binne d'r spekulaasjes dat de nije iPhones ferbettere funksjes en ferbettere prestaasjes sille biede, dy't miskien komme mei in hegere priiskaartsje.

As Apple's jierlikse keynote-evenemint tichterby komt, bliuwt de ferwachting en opwining om 'e ûntbleating fan' e iPhone 15 troch te bouwen. Apple-entûsjasters en tech-entûsjasters binne benijd om te sjen wat it bedriuw yn winkel hat en as it de ynnovaasje en ferbetterings sil leverje dy't se binne kommen te ferwachtsjen fan it byldbepalende merk.

Definysjes:

- Ekosysteem: Yn 'e kontekst fan technology ferwiist in ekosysteem nei in kolleksje fan ûnderling ferbûne software, hardware en tsjinsten dy't gearwurkje om in unifoarme brûkersûnderfining te meitsjen.

- App Store: Apple's digitale distribúsjeplatfoarm foar mobile apps beskikber op iOS-apparaten.

boarnen:

- Yahoo Finance Live ynterview mei Phillip Shoemaker.