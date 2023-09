Apple ûntfangt patint foar matswart materiaal, koe fariant bringe op iPhones en MacBooks

Apple hat in oktroai krigen dat it bedriuw in mat swart materiaal kin brûke op har produkten, ynklusyf iPhones en MacBooks. It oktroai, dat waard yntsjinne yn 2020, waard koartlyn goedkard troch it United States Trademark and Patent Office (USTPO).

It gebrûk fan mat swart yn Apple's produkten is populêr west ûnder konsuminten, sa't bliken docht út de frijlitting fan 'e swarte matte iPhone 7 fariant ferskate jierren lyn. De feedback foar de iPhone 7-searje wie lykwols net posityf genôch foar Apple om it model troch te gean. Dit oktroai suggerearret dat Apple no serieus is oer it matte swarte materiaal en wol soargje dat har produkten foldogge oan de winske kwaliteit foardat se se op 'e merke lansearje.

It patint lit Apple anodisearre matte swarte dielen brûke dy't in flaterfrije, gapfrije finish biede. Ofbyldings dy't it patint begeliede, jouwe ek oan op de mooglikheid fan in matte swarte fariant foar iPhones en Apple Watches. Hoewol it dit jier net wierskynlik sil barre, om't de nije iPhone 15-searje ynkoarten sil lansearje, suggerearret it patint dat in mat swarte iPhone yn 'e heine takomst kin wurde yntrodusearre.

Neist iPhones iepenet it patint de doar foar matte swarte MacBooks, dy't al tsientallen jierren net troch Apple oanbean binne. Matte swarte skins binne populêr ûnder MacBook-brûkers, en dit oktroai jout oan dat Apple in mat swarte opsje kin beskôgje foar har laptops.

Wat de kommende iPhone 15-searje oanbelanget, dy't nei ferwachting modellen sil omfetsje lykas de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, en iPhone 15 Pro Max, d'r binne geroften fan grutte kamera-upgrades, ynklusyf in periskooplens. De Pro-modellen kinne ek in titanium-lichem hawwe, wat de priis fan it produkt potinsjeel kin ferheegje.

It is dúdlik dat Apple nije opsjes ûndersiket foar har produkten, en it patint foar it matte swarte materiaal suggerearret dat it bedriuw aktyf beskôget de ynfiering fan dizze fariant. Om't optein fans grif wachtsje op de frijlitting fan 'e iPhone 15-searje, sil allinich de tiid fertelle as in mat swarte opsje ûnder it oanbod sil wêze.

boarnen:

- Feriene Steaten Trademark and Patent Office (USTPO)