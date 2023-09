Apple's chips makke yn 'e FS, mar ferpakking noch dien yn Taiwan

Neffens The Information sille Apple's chips, produsearre troch Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), wurde makke yn it nije fabryk yn Phoenix, Arizona, lykas oankundige troch Apple CEO Tim Cook. Dizze chips moatte lykwols weromstjoerd wurde nei Taiwan foar montage, om't it fabryk yn Arizona de nedige foarsjenningen mist foar it ferpakken fan de mear avansearre chips.

Ferpakking is it lêste stadium fan chipfabryk, wêrby't de komponinten binne gearstald yn in húsfesting om snelheid en machtseffisjinsje te ferbetterjen. Wylst chips foar iPads en Macs bûten Taiwan kinne wurde ferpakt, moatte de chips fan 'e iPhone yn it lân gearstald wurde. Dizze ferpakkingsmetoade wurdt brûkt troch Apple sûnt 2016.

Neist Apple hat TSMC ek oare kliïnten lykas NVIDIA, AMD, en Tesla, waans chipmodellen, ynklusyf NVIDIA's H100, ek moatte wurde stjoerd nei Taiwan foar ferpakking. De avansearre ferpakking dy't brûkt wurdt op 'e iPhone wurdt rapporteare dat Google ek brûkt wurdt foar syn takomstige Pixel-tillefoans.

De Amerikaanske regearing hat, fia de CHIPS Act, substansjele finansiering oan kant set om de chipfabryk yn 'e FS te stimulearjen en it fertrouwen fan bûtenlânske leveransiers te ferminderjen. Dizze beweging hat as doel de Amerikaanske semiconductor-yndustry te stimulearjen te midden fan spanningen mei Sina oer Taiwan.

Wylst de regearing in Nasjonaal Avansearre Packaging Manufacturing-programma hat oprjochte om chipferpakking nei de FS te bringen, krijt it signifikant minder finansiering yn ferliking mei chipfabryk. It Ynstitút foar Printe Circuits stelde dat dit wiist op in gebrek oan prioritearring foar ferpakking. TSMC hat gjin plannen om ferpakkingsfasiliteiten yn 'e FS te bouwen fanwege de hege kosten dy't belutsen binne en sil wierskynlik elke takomstige ferpakkingsmetoade oanbiede yn Taiwan.

boarnen:

- De ynformaasje