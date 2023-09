Nei jierren fan ferset hat Apple Inc. It bedriuw hat syn eigen Lightning-poarte brûkt foar it opladen fan apparaten sûnt 2012. Wylst de Lightning-poarte in unyk ferkeappunt foar Apple west hat, hat it ek in lêst west foar konsuminten troch de hege kosten fan ferfangende kabels.

It beslút om te wikseljen nei USB-C komt neidat de Jeropeeske Uny (EU) in mienskiplik oplaadmandaat tekene yn oktober 2022. Neffens it mandaat moatte alle mobile tillefoans, tablets en kamera's ferkocht yn 'e EU in USB Type-C opladen hawwe haven. Laptops sille folgje yn 2026. De rjochtline waard ynsteld om ûnnedige oankeapen fan laders te ferminderjen en it opladen oer apparaten te standardisearjen.

Apple is sterk ferset tsjin it mienskiplike mandaat foar laders, mei it argumint dat it ynnovaasje fermindert. It bedriuw hat lykwols sûnt tajûn dat it gjin oare kar hat as te foldwaan. Yn feite hat Apple al USB-C opnommen yn har iPad Air yn 2020 en de 10e generaasje iPad yn 2022. No sil it bedriuw dizze standerdisearring útwreidzje nei de iPhone-romte.

De ferhuzing nei USB-C sil gemak bringe foar konsuminten, om't se net langer meardere oplaadkabels foar ferskate apparaten hoege te dragen. Derneist sil it wierskynlik de kosten fan ferfangende kabels ferminderje, om't USB-C-kabels makliker beskikber binne en oer it algemien minder djoer binne dan Lightning-kabels.

Apple's beslút om de USB-C-standert oan te nimmen foar takomstige iPhone-releases sil offisjeel ûntbleate wurde op septimber 12 mei de lansearring fan 'e iPhone 15. Dit markearret it ein fan in tiidrek foar Apple en it begjin fan in mear universele oplaadûnderfining foar konsuminten.

boarnen:

- BBC

- Offisjele webside fan 'e Jeropeeske Uny