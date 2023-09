Apple-oandielen namen ferline wike in wichtige hit nei rapporten dat Sina beheiningen opleit foar regearingsmeiwurkers fan it brûken fan iPhones en oare Apple-apparaten foar wurkdoelen. Dizze beheiningen hawwe soargen makke ûnder ynvestearders, foaral yn betinken dat Sina sawat 20% fan Apple's ynkomsten ferantwurdet. De potinsjele skea oan Apple's bedriuw foarôfgeand oan har nije iPhone-lansearringsevenemint, neamd "Wonderlust", pland foar tiisdei, hat laat ta in fermindering fan ynvestearderfertrouwen.

Ien analist, Thiago Kapulskis fan Itau BBA, is fan betinken dat de hjoeddeistige wurdearring fan 'e oandielen lestich te begripen is sjoen de fertraging yn groei. Histoarysk hannelje de oandielen fan Apple tsjin in priis-oant-earnings-ferhâlding (P/E) fan sawat 19. Troch tanommen fraach oandreaun troch de Covid-19-pandemy, hannelet de oandiel op it stuit op 27 kear foarút P/E. Nettsjinsteande dit hat it bedriuw twa opienfolgjende kwartalen rapportearre fan ôfnimmende totale ynkomsten en netto ynkomsten. Kapulskis suggerearret dat dizze faktoaren it in opportune tiid meitsje om de stock te koartsjen, mei in foarsein 9% falle fan hjoeddeistige nivo's.

De potensjele ynfloed fan Sina op Apple's ynkomsten is in oare reden foar soarch. Hoewol de beheiningen op it stuit allinich jilde foar iepenbiere meiwurkers, skat Kapulskis dat de totale ynfloed op ynkomsten minder dan 1% wêze soe. It twadde senario, dat spekulearret oer negatyf sentimint en in bredere boykot fergelykber mei eardere ynsidinten wêrby't merken lykas Nike belutsen binne, kin potensjeel resultearje yn in 5% ynkomstenferlies foar Apple.

Nettsjinsteande dizze soargen hâldt Kapulskis foar it momint ôf op it koartsjen fan 'e stock. It evenemint "Wonderlust", wêryn't Apple ferwachte wurdt syn nije iPhone 15, Apple Watch Series 9, in bywurke AirPods-model, en in iPad mini 7 te ûntbleatsjen, kin in wichtige ynfloed hawwe op 'e prestaasjes fan' e stock. Kapulskis suggerearret lykwols dat ynstitúsjonele ynvestearders negatyf binne oer Apple's oandielen en kinne elke potinsjele opsteande beweging foar de oandiel beheine.

Oer it algemien, wylst soargen oer Sina en de hjoeddeistige wurdearring fan Apple oanhâlde, sille de effekten fan it "Wonderlust" barren en de gefoelens fan ynstitúsjonele ynvestearders wierskynlik ynfloed hawwe op de takomstige prestaasjes fan 'e oandiel.

