Apple yntroduseart de iPhone 15 mei USB-C-poarte en ferbettere kamerasysteem

Apple hat krekt har lêste smartphones ûntbleate, de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, en de opfallende funksje is it opnimmen fan in USB-C-poarte. Dit markearret in ôfwiking fan Apple's proprietêre Lightning-ferbining, om't it bedriuw feroaret om te foldwaan oan kommende regeljouwing fan 'e Jeropeeske Uny. De iPhone 15 begjint by $ 799 foar it 128GB-model, wylst de iPhone 15 Plus begjint by $ 899 foar deselde opslachkapasiteit.

Hoewol it ûntwerp fan 'e iPhones fan dit jier nau liket op' e iPhone 14, binne d'r opmerklike ferbetterings. Alle modellen hawwe no it Dynamic Island, in pilfoarmige knip yntrodusearre yn 'e iPhone 14 Pro en Pro Max. It biedt in nije manier om notifikaasjes te besjen en te ynteraksje mei apps. Derneist hat de iPhone 15 in OLED Super Retina-display dy't Dolby Vision-ynhâld kin werjaan mei in helderheid fan 1,600 nits. De pykhelderheid fan dit display berikt 2,000 nits yn sinneljocht, wat dûbel is dat fan syn foargonger.

De meast wichtige upgrade foar de iPhone 15 is har kamerasysteem. De wichtichste kamera-sensor is opwurdearre nei 48 megapixels fan 'e foarige 12 megapixels fûn yn' e iPhone 14. De tillefoan hat ek in 12-megapixel telefoto-lens en ferbetteringen foar de portretmodus. Brûkers hoege net langer mei de hân te wikseljen nei portretmodus, en d'r binne ferbetteringen foar nachtmodus, Live Photos en aksjemodus.

Binnen de iPhone 15 hat Apple de chipset opwurdearre nei de A16, deselde prosessor brûkt yn 'e iPhone 14 Pro-modellen fan ferline jier. It bedriuw belooft de hiele dei batterijlibben, tank oan in gruttere batterij. De iPhone 15 omfettet ek in twadde-generaasje ultra-breedbân-chip foar ferbettere ferbining en krekte fynst yn Find My.

Njonken de iPhone 15 lanseart Apple de nije Apple Watch Series 9, dy't in opwurdearre chip hat mei ferbettere GPU-prestaasjes en in twadde-generaasje ultra-breedbân-chip. It horloazje yntroduseart ek in "dûbel-tap" funksje en mear.

