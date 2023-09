Apple kundiget releasedatum oan foar iOS 17

Apple hat úteinlik de releasedatum foar iOS 17 iepenbiere tidens har resinte evenemint. De lêste ferzje fan 'e software sil beskikber wêze foar fergese upgrade op moandei 18 septimber. Dizze oankundiging komt nei in protte ferwachting fan Apple-brûkers sûnt de software foar it earst oankundige op it WWDC-evenemint yn juny. iOS 17 wurdt ferwachte de iPhone-ûnderfining folslein te transformearjen.

Foarôfgeand oan de offisjele release waard in beta-ferzje fan iOS 17 beskikber steld foar testers. De folsleine ferzje sil lykwols no foar elkenien tagonklik wêze. D'r binne ferskate spannende funksjes dy't oandacht hawwe krigen ûnder brûkers. Ien fan dizze funksjes is in upgrade nei FaceTime, wêrtroch brûkers fideo-voicemails kinne litte. Derneist sil in ark neamd NameDrop brûkers ynskeakelje om kontaktynformaasje maklik te dielen troch har tillefoans gewoan ticht byinoar te hâlden. Foar dyjingen dy't organisearje, is ek in nije tydskriftapp ynfierd.

Ien wichtige ferbettering dy't de belangstelling fan in protte hat fongen is de belofte fan in ferbettere autokorrektfunksje. Dizze bywurke autokorrektur wurdt sein om te learen fan 'e foarkar fan' e brûker, en elimineert de frustraasje fan ûnbedoelde wurdferfangings.

Op de startdatum fan 18 septimber kin iOS 17 tagonklik wurde troch de software te aktualisearjen. Hjirmei kinne brûkers genietsje fan alle nije en ferbettere funksjes dy't binne yntrodusearre. Apple bliuwt foarútgong leverje dy't de brûkersûnderfining ferbetterje foar har klanten.

