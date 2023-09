Direkteur fan it Bureau foar finansjele beskerming fan konsuminten makket soargen oer Apple en Google as "Choke Points" yn US Payment System

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) direkteur Rohit Chopra hat soargen útsprutsen oer de dominânsje fan Apple en Google yn it Amerikaanske betellingssysteem, en stelde dat se fungearje as "choke points" en ferstikkend ynnovaasje troch te foarkommen dat oare apps de merk ynfiere. Chopra makke dizze opmerkings tidens in fintech-konferinsje organisearre troch de Philadelphia Federal Reserve.

De CFPB publisearre koartlyn in rapport dat ûndersocht de ynfloed fan Big Tech-belied op tap-to-pay-funksjes brûkt op mobile apparaten. Apple en Google hawwe regeljouwing ynsteld dy't de yntegraasje fan near-field communication (NFC) technology kontrolearje yn apps fan tredden, wat nedich is foar tap-to-pay-transaksjes. As apps net foldogge oan dizze regeljouwing, kinne se tagong wurde wegere of sels fuortsmiten wurde fan 'e app store.

Chopra markearret it dominante merkoandiel fan Apple's iOS en Google's Android-bestjoeringssystemen, dy't te finen binne op respektivelik 55% en 45% fan smartphones ferstjoerd yn 'e FS. Sjoen de tanimmende populariteit fan mobile betellingen, hawwe it belied en praktiken fan dizze bedriuwen in wichtige ynfloed op retailbetellingen.

De CFPB evaluearret de rol fan Big Tech yn bank- en betellingssystemen nau, mei in fokus op it garandearjen fan in earlik betellingssysteem foar konsuminten, keaplju en opkommende konkurrinten. Chopra merkt op dat in protte fintech-ynvestearders en ûndernimmers har soargen meitsje oer de krêft fan dizze techgiganten om konkurrinsje en ynnovaasje te besunigjen.

It rapport fan 'e CFPB wiist spesifyk op dat Apple's regeljouwing apps fan tredden beheine fan tagong ta NFC-technology, en effektyf blokkearje fan it brûken fan tap-to-pay-funksjes. Yn tsjinstelling, de regeljouwing fan Google fereaskje gjin betellingen troch har proprietêre beurs, wêrtroch mear konkurrinsje en ynnovaasje mooglik is.

Apple hat dizze beheiningen rjochtfeardige troch te sizzen oer feiligens en privacysoarch. Chopra freget lykwols ôf oft in folslein ferbod op NFC-tagong nedich is om dizze problemen oan te pakken en suggerearret dat privacy- en befeiligingsbeperkingen ynstee kinne wurde pleatst op apps fan tredden.

Ta beslút stelt de CFPB wichtige fragen oer de ynfloed fan Apple en Google yn it betellingssysteem. Om't dizze techgiganten de merk bliuwend dominearje, is it krúsjaal om in nivo spielfjild te garandearjen foar alle dielnimmers en te foarkommen fan alle anty-kompetitive praktiken dy't ynnovaasje en konsumintekar kinne hinderje.

