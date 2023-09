Apple Event 2023: Kin iPhone 15 de tij foar Apple Inc.?

De heul ferwachte iPhone-ûntdekking fan Apple Inc. is altyd in wichtich momint foar it bedriuw, en it evenemint fan dit jier hat noch mear gewicht. Mei de yntroduksje fan 'e nije iPhone 15-opstelling is Apple fan doel in searje trage ferkeap te kearen en opwining fan konsuminten opnij te meitsjen.

De techgigant stiet foar in ferskaat oan útdagings, ynklusyf in bredere fertraging fan 'e yndustry yn fraach nei smartphones en soargen oer de oanwêzigens fan it bedriuw yn Sina, har grutste ynternasjonale merk. Derneist kin it beslút om te wikseljen nei de USB-C-oplaadstandert net goed sitte mei konsuminten dy't kolleksjes fan Lightning-aksessoires hawwe sammele.

D'r binne lykwols kânsrike faktoaren dy't yn it foardiel fan Apple wurkje. De iPhone bliuwt it meast rendabele produkt fan it bedriuw, goed foar sawat de helte fan har ferkeap. Apple's fermogen om hegere modellen mei eksklusive funksjes te pushjen hat it ek holpen om fraach te behâlden en premium prizen te rekkenjen.

Nettsjinsteande de algemiene insinking fan smartphone-merk, hat Apple syn konkurrinten better prestearre. Wylst iPhone-ferstjoeringen it lêste fearnsjier mei 2% sakken, ûnderfûn Samsung Electronics Co. in folle steiler delgong fan 15%. Dizze relative fearkrêft hat Apple ynskeakele om merkoandiel yn 'e sektor te winnen.

Ien potinsjele hindernis foar Apple is de ûntfangst fan 'e iPhone 15 yn Sina. Wylst de Sineeske merk in ljochtpunt west hat foar it bedriuw, hawwe resinte regearingsferboden en konkurrinsje fan Huawei Technologies Co. Apple hat lykwols yn it ferline ferlykbere útdagings tsjinkaam en slagge om werom te kommen.

As Apple syn lêste iPhone en updates foar oare produkten lykas de Apple Watch en AirPods ûntbleatet, sille alle eagen op 'e prestaasjes fan it bedriuw wêze. It fekânsjeseizoen sil tsjinje as in lakmoestest foar Apple's fermogen om dizze útdagings te oerwinnen en momentum werom te krijen yn 'e smartphonemerk.

boarnen:

- Titel fan it artikel: Apple-evenemint 2023: Apple Inc.'s iPhone-ûntdekking is altyd de meast wichtige tiid fan it jier

- Artikelboarne: [Boarnenamme]