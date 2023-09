Anthropic lanseart betelle ferzje fan Claude Chatbot

Anthropic, it AI-bedriuw stipe troch Google, hat in betelle ferzje yntrodusearre fan har chatbot, Claude, yn 'e FS en it Feriene Keninkryk. It nije abonnemintsplan, neamd Claude Pro, wurdt priis op $ 20 per moanne yn 'e FS en £ 18 per moanne yn' t Feriene Keninkryk.

Claude Pro biedt ferskate foardielen, ynklusyf prioriteit tagong yn pyktiden, iere tagong ta nije funksjes, en de mooglikheid om in heger oantal berjochten te ferstjoeren yn ferliking mei de fergese ferzje. Brûkers fan Claude Pro kinne elke acht oeren op syn minst 100 berjochten ferwachtsje, ôfhinklik fan de kapasiteit fan de bot. Anthropic sil brûkers ynformearje as se 10 berjochten oer hawwe, en de grinzen sille elke acht oeren weromsette.

Dizze beweging set Anthropic yn direkte konkurrinsje mei oare chatbot-oanbieders. OpenAI biedt in ferlykber abonnemintsplan neamd ChatGPT Plus priis op $ 20 per moanne, wylst Poe, in Quora-eigendom AI chatbot-platfoarm, ek in $ 20 per moanne betelle plan biedt. Derneist hat Microsoft koartlyn in bedriuwferzje fan Bing Chat lansearre mei ferbettere privacyfunksjes foar bedriuwen.

Anthropic yntrodusearre Claude foar it earst yn maart, marketing it as in chatbot dy't "makliker is om mei te praten" en minder kâns om skealike útgongen te produsearjen. Yn earste ynstânsje wie Claude allinich beskikber binnen Slack as foar bedriuwen, mar Anthropic wreide har beskikberens út foar brûkers yn 'e FS en UK mei de lansearring fan Claude 2 yn july.

Oer it algemien is de yntroduksje fan Anthropic fan 'e betelle ferzje fan Claude as doel om brûkers ekstra foardielen en in effisjinter messaging-ûnderfining te jaan. Mei de opkomst yn populariteit fan AI-chatbots, wurdt konkurrinsje op 'e merke kontinu tanommen, wêrtroch bedriuwen har oanbiedingen ferbetterje en unike funksjes leverje om brûkers te lûken.

