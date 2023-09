Claude Pro: Anthropic Releases betelle ferzje fan ChatGPT Competitor

Anthropic, it bedriuw efter ChatGPT-konkurrint Claude, hat koartlyn Claude Pro ûntbleate, in premium ferzje fan har AI chatbot. Beskikber foar $ 20 per moanne, Claude Pro biedt in ferskaat oan ferbettere funksjes oan brûkers, wjerspegelje de priisstruktuer fan ChatGPT Plus.

Krekt as syn konkurrint is Claude in generative AI-chatbot dy't wurket op Anthropic's krêftige grutte taalmodel, Claude 2. Untwikkele troch eardere senior meiwurkers fan OpenAI, Anthropic positionearret himsels as in etysk en ferantwurdlik alternatyf yn it lânskip fan keunstmjittige yntelliginsje (AI). It bedriuw hat wiidweidige maatregels nommen om de feilige training fan generative AI-modellen te garandearjen en hat dúdlike prinsipes fêststeld foar ferantwurde AI-ûntwikkeling.

Mei in abonnemint op Claude Pro krije brûkers ferskate foardielen. Se genietsje fan fiif kear mear gebrûk as de fergese ferzje fan Claude.ai en hawwe de mooglikheid om in grutter oantal berjochten te stjoeren. Derneist krije abonnees prioriteit tagong ta Claude.ai yn perioaden mei hege ferkear en krije betiid tagong ta nije funksjes as se wurde yntrodusearre.

De lansearring fan Claude Pro toant de ynset fan Anthropic oan om in kompetitive foardiel te behâlden yn 'e AI-chatbotmerk. Troch in betelle tier fan har tsjinst oan te bieden, is it bedriuw fan doel in opwurdearre brûkersûnderfining te leverjen, wylst ynkomsten generearje om har oanhâldende ûntwikkelingspogingen te stypjen.

Anthropic hat Claude Pro útrôle yn 'e Feriene Steaten en it Feriene Keninkryk, wêrtroch brûkers yn dizze regio's kinne profitearje fan de ferbettere funksjes en foardielen oanbean troch it abonnemintsplan.

Oer it algemien toant de yntroduksje fan in betelle ferzje fan Claude de ambysje fan Anthropic om yndustrylieders, lykas OpenAI, út te daagjen en himsels te fêstigjen as in promininte spiler yn 'e AI-sektor. De tawijing fan it bedriuw oan ferantwurdlike AI-ûntwikkeling, tegearre mei har strategyske gearwurkingsferbannen, kin Anthropic positionearje as in sterke konkurrint yn it evoluearjende lânskip fan generative AI-chatbots.

boarnen:

- Antropyske webside