Anthropic lanseart Claude Pro-abonnemintsplan foar AI Chatbot

Anthropic, de AI-startup oprjochte troch eardere OpenAI-meiwurkers, hat har earste premium abonnemintsplan foar konsumint yntrodusearre neamd Claude Pro. Dit plan is beskikber foar Claude 2, Anthropic's AI-oandreaune chatbot dy't tekst analysearret. Foar in moanlikse fergoeding fan $ 20 yn 'e FS of £ 18 yn' t Feriene Keninkryk, krije abonnees op Claude Pro "5x mear gebrûk" yn ferliking mei de fergese tier, de mooglikheid om mear berjochten te ferstjoeren, prioriteit tagong yn perioaden mei hege ferkear, en iere tagong nei nije funksjes.

Anthropic hat Claude Pro itselde priis as OpenAI's ChatGPT Plus, dat is in betelle plan foar ChatGPT, in konkurrint foar Claude 2. Brûkers hawwe Claude keazen as har deistige AI-assistint foar syn langere kontekstfinsters, rappere útgongen en kompleksere redenaasjemooglikheden, neffens Anthropic's blogpost. Mei it nije Claude Pro-abonnemint kinne brûkers no tagong krije ta 5x mear gebrûk fan it lêste model.

Anthropic leit út dat Claude Pro-brûkers kinne ferwachtsje om elke acht oeren op syn minst 100 berjochten nei Claude 2 te stjoeren, mei de berjochtlimyt weromsette. Dit is yn tsjinstelling ta ChatGPT Plus-abonnees dy't beheind binne ta 50 berjochten per trije oeren. Dizze grinzen binne yn plak fanwegen de wichtige komputative boarnen dy't nedich binne om AI-chatbots lykas Claude 2 út te fieren, foaral by it behanneljen fan grutte taheaksels en lange petearen.

It lange-termyn doel fan Anthropic is it ûntwikkeljen fan in "next-gen algoritme foar AI sels-learning" dat kin wurde brûkt om firtuele assistinten te meitsjen dy't e-posten beantwurdzje kinne, ûndersyk dwaan en keunst en boeken produsearje. It bedriuw hat oant no ta $ 1.45 miljard yn finansiering ophelle, mar it skat dat it de kommende twa jier $ 5 miljard sil fereaskje om har fyzje te berikken. De mearderheid fan dizze finansiering sil wurde tawiisd oan berekkeningskapasiteit om de training fan Anthropic's modellen te stypjen, dy't fertrouwe op klusters mei tsientûzenen GPU's.

Anthropic tsjinnet op it stuit in grut oantal klanten en partners, ynklusyf Quora, dy't tagong biedt ta Claude 2 en Claude Instant fia syn generative AI-app Poe. It bedriuw hat lykwols konkurrinsje fan Cohere en AI21 Labs, lykas OpenAI, dy't de merk foar AI-ark dominearret mei miljoenen ûntwikkelders dy't har tsjinsten brûke en in ferwachte ynkomsten fan $ 1 miljard takom jier.

