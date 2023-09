Anthropic yntroduseart Claude Pro, in AI Chatbot-konkurrint oan ChatGPT

Anthropic, in promininte spiler yn 'e AI-yndustry, hat koartlyn lansearre Claude Pro, in premium ferzje fan syn AI chatbot, Claude 2. Mei syn yndrukwekkende kontekstuele kapasiteit is Claude Pro ynsteld om in sterke konkurrint te wêzen foar ChatGPT. Wylst ChatGPT Plus in kontekst fan 32K tokens kin omgean, oertreft Claude Pro dit mei in skriklike 100K tokens, en biedt brûkers in mear ferrike ûnderfining.

Anthropic, nei soarchfâldich beskôgjen fan merkdynamyk en brûkersfoarkarren, besleat in betelle abonnemintsmodel yn te fieren. Troch brûkersûndersiken beoardiele it bedriuw de reewilligens fan brûkers om $ 25 per moanne te beteljen foar in abonnemint, en har oanbiedingen ôfstimme mei brûkersferwachtingen.

It wichtichste hichtepunt fan Claude Pro is dat it "op syn minst 5 kear mear gebrûk belooft yn ferliking mei de fergese ferzje fan Claude." Dit oanbod is bedoeld foar macht brûkers en reset elke 8 oeren, wêrtroch naadleaze ynteraksjes en ûnbehindere petearen mooglik binne.

ChatGPT Plus beheint ek it gebrûk, mar is it stadichoan útwreide yn 'e rin fan' e tiid. Har lêste update lit brûkers maksimaal 50 berjochten elke 3 oeren stjoere foar GPT-4, har avansearre model.

Anthropic hat koartlyn mear dan $ 400 miljoen oan finansiering befeilige, mei Google dy't de finansieringsronde liede. Oprjochte troch eardere OpenAI-ûndersikers, makket Anthropic har eigen mark yn it AI-fjild. Yn tsjinstelling, OpenAI, primêr stipe troch Microsoft, hat in wurdearring berikt fan hast $30 miljard.

Claude Pro is ûntworpen om wiidweidige petearen te behanneljen, sels dy mei grutte taheaksels. Brûkers wurde advisearre om nije petearen te begjinnen foar nije ûnderwerpen om de prestaasjes fan Claude te optimalisearjen en ûnnedige opnij uploads fan bestannen te foarkommen. Dit behâldt net allinich de berjochtlimyt, mar fersnelt ek antwurdtiden.

De ynnovative trainingsmetoade fan Anthropic foar Claude, neamd "Constitutional", ûnderskiedt it fan OpenAI's Reinforcement Learning Through Human Feedback. Troch it model in set fan algemiene regels te jaan, bekend as de "Grûnwet", makket Anthropic selsferbettering mooglik sûnder minsklike ynteraksje. Dizze oanpak helpt it model te favorisearjen fan goede ynteraksjes boppe min, en dêrmei it ûntdekken en oanpasse oan problematysk gedrach.

