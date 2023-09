Wannear sil jo Pixel-apparaat de Android 14-fernijing krije?

Google is klear om har lêste Android-fernijing, Android 14, frij te litten, dy't belooft wat kwaliteitsferbetteringen en lytse funksjes te bringen om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Hoewol it miskien net deselde baanbrekkende funksjes en UI-feroarings hat as Android 12, is it noch altyd in ferwachte update.

As jo ​​​​in Pixel-apparaat hawwe, sille jo bliid wêze om te witten dat de stabile update fan Android 14 krekt om 'e hoeke is. Fan 4 oktober ôf sille alle Pixel-apparaten, ynklusyf de Pixel 4a 5G, de fernijing krije. Ynteressant is dit ek de dei fan 'e lansearring fan' e Pixel 8-searje.

Foar dyjingen dy't nijsgjirrich binne nei oare Android-fabrikanten, is d'r in list mei Android 14-kompatibele apparaten beskikber. Dizze list omfettet alle OEM's en har apparaten dy't yn 'e takomst de update fan Android 14 kinne krije.

It is de muoite wurdich op te merken dat de releasedatum foar Android 14 wat fertrage is. Yn it earstoan soe it op 4 septimber frijlitten wurde, mar it is weromset nei oktober. Dit betsjut dat apparaten fan oare fabrikanten, lykas OnePlus en Samsung, dy't fan plan wiene har bywurke ferzjes yn deselde moanne as Google frij te litten, har updates miskien ek moatte útstelle nei oktober.

As jo ​​entûsjast binne om Android 14 te probearjen foar syn offisjele release, kinne jo jo Pixel-apparaat ynskriuwe yn it Beta-programma. De Beta-ferzje hat platfoarmstabiliteit berikt en moat relatyf stabyl wêze. As jo ​​​​lykwols wolle foarkomme dat jo ferburgen bugs tsjinkomme, kin it ferstannich wêze om te wachtsjen oant de offisjele releasedatum.

Ta beslút, Android 14 is krekt om 'e hoeke foar eigners fan Pixel-apparaten. It belooft wat kwaliteitsferbetteringen en lytse funksjes te bringen om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Foar brûkers fan oare Android-apparaten kin de releasedatum wat fertrage wurde. Oft jo kieze om yn te registrearjen foar it Beta-programma of wachtsje op de offisjele release, Android 14 is perfoarst wat om nei út te sjen.

