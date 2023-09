Andrew Flintoff komt werom nei cricket neidat Top Gear Crash

Andrew Flintoff, eardere cricketer en presintator op Top Gear, hat in comeback makke nei cricket neidat hy ferwûne rekke yn in hege snelheid crash by it filmjen foar de show. It ûngelok barde by Dunsfold Park Aerodrome yn Surrey, wêr't Flintoff in trije-wheel Morgan Super 3 op 130 mph riden hie. Hy rekke ferwûne oan it gesicht en brutsen ribben, mar is yntusken hersteld.

Flintoff, dy't yn 2009 mei pensjoen gie fan cricket, wurket no as in ûnbetelle adviseur by it manljusteam fan Ingelân tidens har One-Day International-searje tsjin Nij-Seelân. Hy waard sjoen as liedende fjildoefeningen as tarieding op de earste wedstriid yn Cardiff's Sophia Gardens. Der wiene sichtbere littekens op syn gesicht en tape op syn noas.

Flintoff's belutsenens by Top Gear is in ein kommen, mei syn beslút om op te hâlden nei it ûngelok. Dit wie net syn earste ûngelok op 'e show, om't hy earder yn in merkstâl botste en mei hege snelheden fan in trike fallen wie. De BBC hat it filmjen foar de show tydlik stopset en sil in sûnens- en feiligensbeoardieling útfiere.

Sprekend oer it ûngelok, sei in boarne tichtby Flintoff dat hy sawol emosjoneel as fysyk beynfloede wie troch it ynsidint. Eardere Top Gear-presintator Angela Rippon utere har sympaty, en merkte op dat de presintatoaren gjin profesjonele sjauffeurs binne en wurde faak frege om útdaagjende taken te dwaan.

Nettsjinsteande it net meidwaan oan it team foar de kommende World Cup yn Yndia, is de weromkomst fan Flintoff nei cricket in positive ûntwikkeling foar fans en de sport. Syn ûnderfining en ekspertize sille sûnder mis it Ingelske team profitearje tidens har wedstriden tsjin Nij-Seelân.

