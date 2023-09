Ubisoft leveret update oer Xdefiant's releasedatum en ûntwikkelingstatus

Ubisoft hat koartlyn in wichtige update dield oangeande de releasedatum en ûntwikkelingsstatus fan har kommende spultsje, Xdefiant. Yn in post op har offisjele webside, iepenbiere produsint Mark Rubin dat it spultsje it ynstjoeringsproses foar Sony en Xbox net trochgie, wat resulteart yn konformiteitsproblemen dy't moatte wurde oanpakt foardat in releasedatum kin wurde befêstige.

Rubin ferklearre dat it bedriuw mids augustus de earste resultaten fan it yntsjinjenproses krige, wat oanjûn dat it spultsje net foldie oan de nedige easken foar neilibjen. Dizze iepenbiering kaam as in ferrassing foar it team, om't se de hoemannichte wurk dy't nedich wie om neilibjen te garandearjen ûnderskatte.

As gefolch is Ubisoft op dit stuit net yn steat om in spesifike releasedatum foar Xdefiant te leverjen. Ynstee dêrfan rjochtsje se har op it oplossen fan de neilibjen-relatearre problemen en tariede op in oare yntsjinjen oan de platfoarmhâlders. As de yntsjinjen trochgiet, kin it spultsje mooglik heal oant ein septimber frijlitten wurde. D'r is lykwols in mooglikheid dat in betingst pas kin wurde jûn, wat in dei 1-patch fereasket mei definitive reparaasjes foar neilibjen. Yn sa'n senario soe de releasedatum wurde skood nei begjin / heal oktober.

Nettsjinsteande dizze ûnwissichheden hat Rubin fans gerêststeld dat Ubisoft ynsette bliuwt foar transparânsje en harkje nei feedback fan spilers. It team hat al spieleroanfragen opnommen yn 'e ûntwikkeling fan it spultsje, lykas it opnimmen fan Map Voting en in oankommende S&D-achtige modus. Rubin beklamme dat Xdefiant bedoeld is om in spultsje te wêzen foar de mienskip, en Ubisoft is wijd oan it leverjen fan de bêste mooglik ûnderfining.

Ta beslút, fans fan Xdefiant sille in bytsje langer moatte wachtsje op de frijlitting fan it spultsje, om't Ubisoft wurket om te garandearjen neilibjen fan Sony en Xbox. It team pakt de problemen aktyf oan dy't identifisearre binne tidens it yntsjinjenproses en hopet sa gau mooglik in fêste releasedatum te leverjen.

Boarne: Ubisoft fia Ubisoft's offisjele webside