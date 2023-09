Dao troch Dorsett AMTD Singapore ûntfangt twa yndustryprizen

AMTD Digital Inc., in wiidweidich platfoarm foar digitale oplossingen basearre yn Frankryk, is bliid om oan te kundigjen dat har dochterûndernimming, Dao by Dorsett AMTD Singapore, is honorearre mei twa grutte yndustryprizen. It serviced appartemintehotel, wêryn AMTD Digital in eigendom fan 51% hat, hat de priis "Asia's Leading New Serviced Apartments 2023" krigen fan 'e World Travel Awards en de "Best Interior Design Award 2023" fan AltoVita Singapore.

De World Travel Awards is in heul prestizjeuze programma yn 'e reis- en toeristyske sektor, en it winnen fan dizze priis is in symboal fan treflikens wrâldwiid erkend. AltoVita, oan 'e oare kant, is in operator fan in online bedriuwsakkommodaasjeplatfoarm bekend om har bedriuwssoftware dy't tagong leveret ta in breed netwurk fan wenningopsjes wrâldwiid.

Dizze erkenningen tsjinje as in testamint foar it fertrouwen en stipe dat Dao troch Dorsett AMTD Singapore hat krigen fan har klanten, gasten en partners. As part fan de AMTD Group, dy't ek eigner fan L'Officiel Inc.. SAS, in wrâldwiid moade media bedriuw, AMTD Digital is wijd oan it leverjen fan útsûnderlike gastfrijheid en VIP ûnderfinings.

AMTD Digital Inc. is in wiidweidich platfoarm foar digitale oplossingen dat wurket yn ferskate sektoaren, ynklusyf tsjinsten foar digitale oplossingen, digitale media, ynhâld- en marketingtsjinsten, digitale ynvestearrings, en gastfrijens- en VIP-tsjinsten. It tsjinnet as de kearn fan it AMTD SpiderNet-ekosysteem, yntegrearje en bemachtigje de ferskate digitale bedriuwen binnen har ekosysteem.

AMTD Assets Group, in dochterûndernimming fan AMTD Digital, rjochtet him op 'e ûnreplik guodmerk, spesjalisearre yn gastfrijens- en libbensstylkonsepten wrâldwiid. It bedriuw nimt in klant-sintraal oanpak oan, en biedt VIP-lidmaatskipstsjinsten yn stilike hotels en apparteminten, ferhier fan eigendom, iten en drinken, en tsjinsten foar klublidmaatskip yn grutte stêden wrâldwiid.

Ta beslút, de resinte prizen fan Dao by Dorsett AMTD Singapore validearje har ynset foar it leverjen fan útsûnderlike tsjinst en ûnderfiningen oan har klanten. As ûnderdiel fan it AMTD Digital Inc.-ekosysteem bliuwt it bedriuw stribjen nei treflikens yn gastfrijens en digitale oplossingen.

