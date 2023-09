Picross e Games Fyn nij libben op Nintendo Switch

Alle njoggen spultsjes yn 'e Picross e-searje, oarspronklik útbrocht op' e 3DS, meitsje úteinlik har wei nei de Nintendo Switch. De spultsjes wiene sûnt maart net beskikber foar oankeap doe't de 3DS eShop sluten. Untwikkelder Jupiter hat lykwols no oankundige dat it earste spultsje yn 'e searje, Picross S +, takom jier op 'e Switch sil wurde frijlitten.

Picross S + sil beskikber wêze foar £ 3.99 (of € 5 / $ 5 foar lêzers yn oare regio's), wylst de oerbleaune Picross e-spultsjes wurde oanbean as ekstra ynhâldpakketten foar deselde priis.

De Picross e-searje waard yn earste ynstânsje frijlitten tusken 2011 en 2018. It lêste spultsje yn 'e searje, Picross e9, waard lykwols allinich yn Japan frijlitten, wêrtroch fans bûten Japan entûsjast wiene om einlings tagong te krijen ta it spultsje.

Dizze beweging om de Picross e-spultsjes nei de Nintendo Switch te bringen kin in bytsje yngewikkeld lykje, mar it soarget derfoar dat dizze leafste spultsjes net yn 'e ûndúdlikheid ferdwine. De Video Game History Foundation hat rûsd dat in skriklike 87 prosint fan spultsjes útbrocht foar 2010 no net beskikber binne. Mei dit yn gedachten is it dúdlik dat it behâld fan dizze spultsjes en it tagonklik meitsje foar in nij publyk krúsjaal is foar har langstme yn gamingskiednis.

Picross S+ markearret in spannende oplibbing foar de Picross e-searje en biedt fans de kâns om nochris te genietsjen fan dizze puzelfol aventoeren. Mei de belofte fan ekstra ynhâldpakketten te kommen, sjocht de takomst der helder út foar fans fan dizze populêre franchise.

boarnen:

- Nintendo Life