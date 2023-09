Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: In gids foar de nije wapens

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty is in útwreiding dy't nije wapens yntrodusearret foar spilers om te brûken. De útwreiding biedt net allinich in nij ferhaal, mar omfettet ek nije feardigens, omjouwings, auto's en quests. Ien fan 'e meast spannende tafoegings oan it spultsje is it arsenal fan nije wapens.

In útrist V mei krêftige fjoerwapens en melee wapens is ien fan de meast noflike aspekten fan Cyberpunk. It lit spilers, benammen dy mei de bêste Cyberpunk 2077-builds, formidabele fijannen mei gemak oerwinne.

Phantom Liberty yntrodusearret ferskate nije wapens oan it spul. Hjir binne guon fan harren:

Oarder:

Oarder is in dûbelloop jachtgewear mei driigjende oanpassingen lykas stikeltried en reade sprayferve. It is bestimpele as "yllegaal" troch pleatslike wet hanthavenjen, wat oanjout op syn ferneatigjende macht.

ik rôp:

Grit is in kompakt pistoal mei in útwreide tydskrift. De tafoege ammunysje is nuttich by it ôfnimmen fan meardere tsjinstanners. Lykas Oarder wurdt Grit ek beskôge as "Ylegaal" en wurdt ferwachte dat se in krêftich wapen wêze.

Warden:

De Warden is in SMG mei in swart en giel ûntwerp. De fjoerkrêft wurdt ferbettere mei in batterijpakket, wêrtroch spilers wierskynlik har shots kinne oplade foar hegere penetraasjekrêft.

Osprey:

De Osprey is in snipergewear mei in lange loop, in fleurich tydskrift en in slanke omfang. It is geskikt foar bestriding op lange berik, en biedt spilers presyzje en krêft.

Hercules:

Hercules is in spesjaal wapen mei burn marks en hazard symboalen, wat suggerearret syn gefaarlike en flechtich natuer. It wurdt ferwachte om kapasiteiten te hawwen dy't flammen of giftige skea kinne oanmeitsje oan fijannen.

Rasetsu:

Rasetsu is in oare sniper rifle, langer en chunkier as de Osprey. Dit wapen is wierskynlik yn steat om swiere pânsere fijannen te penetrearjen. It wurdt produsearre troch Tsunami Defense Systems, bekend om har top-tier technology.

Thermal Katana:

De Thermal Katana is in melee wapen mei in gloeiende reade blêd. It kin smelte troch fijannen 'pânser, wêrtroch't it in formidabele kar is foar fjochtsjen fan tichtby.

Dit binne gewoan guon fan 'e wapens yntrodusearre yn Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Bliuw op 'e hichte foar mear updates as nije wapens wurde oankundige. Yn 'e tuskentiid kinne jo ús Cyberpunk-pagina besykje foar it lêste nijs en gidsen.

boarnen:

– CD Projekt RED

Opmerking: Definysjes fan termen en boarnen binne weilitten.