Spesjalisearre ûntbleatet de All-New Roubaix SL8 Endurance Road Bike

Specialized hat koartlyn yntrodusearre de lêste ferzje fan harren flaggeskip endurance road bike, de Roubaix SL8. Dit nije model komt mei ferskate opmerklike updates dy't de veelzijdigheid en prestaasjes ferbetterje. De meast wichtige feroarings omfetsje ferhege bannen klaring foar 40mm bannen, mudguard mounts, en in bywurke Future Shock systeem.

De Roubaix SL8 behâldt syn slanke uterlik, mar de list mei updates giet fierder as estetyk. De tafoeging fan ekstra mounts op 'e boppeste buis en downtube makket it befestigjen fan in fleske en in topbuistas mooglik, wêrtroch de opslachopsjes fan' e fyts ferheegje. It kearnhichtepunt fan 'e Roubaix SL8 bliuwt lykwols de ferneamde Future Shock-technology, dy't útsûnderlike glêdens en kontrôle leveret op ferskate terreinen.

De lêste iteraasje, bekend as de Future Shock 3.0, biedt 20 mm reis om ynfloeden te absorbearjen en in soepeler rit te garandearjen. Spesjalisearre beweart dat dit systeem effekten mei 53 prosint ferminderet yn ferliking mei syn konkurrinten. Se hawwe ferbetterings makke om de duorsumens, tsjinstberens en ôfstimming fan 'e Future Shock te ferbetterjen. Mei in dikker rubberen boot en bywurke seehûnen, it systeem is better beskerme tsjin wetter en fersmoarging. It nije ûntwerp fan 'e skok soarget foar maklike tagong ta de boostermaer, en fasilitearret feroaringen om oan te passen oan ferskate ritfoarkarren. Yn termen fan tunability, riders kinne no oanpasse it systeem syn reaksje op bulten mei help fan preload washers.

Spesjalisearre biedt trije konfiguraasjes fan 'e Future Shock 3.0. De top-of-the-range S-Works en Pro-modellen komme mei de hydraulysk dempte Future Shock 3.3, dy't ûnderweis ferstelber is. De Expert- en Comp-modellen hawwe de Future Shock 3.2, dy't ek hydraulysk dampe is, mar mist oanpasberens ûnderweis. De undamped Future Shock 3.1, ferstelber mei springen en washers, is beskikber op 'e Sport 105, Sport Apex, en Base modellen.

Neist de Future Shock-updates omfettet de Roubaix SL8 de AfterShock-technology. De D-foarmige Pavé-stoelpost fan 'e fyts mei Dropped Clamp-ûntwerp soarget foar gruttere flex en neilibjen, en leveret 18 mm komfort yn in hoeke fan 45 graden op it seal. It frame sjocht ek ferbetteringen, mei bredere bannen klaring fan oant 40mm, wêrtroch't de fyts yn rûge omstannichheden mear yn steat is. De tafoeging fan mudguard mounts en ekstra mounting punten op de top buis en downtube fergruttet de fyts syn veelzijdigheid foar bikepacking en langere ritten.

Fierder ferbetteret it nije frame-ûntwerp de aerodynamika, wêrtroch't de fyts 17.7 sekonden rapper makket op in 100 km rit. It brûken fan avansearre layup-techniken ferleget it framegewicht mei 50 gram yn ferliking mei eardere ferzjes. De folsleine S-Works Roubaix waacht 7.3kg, wylst de Pro, Expert, Comp, Sport, en Base modellen fariearje fan 8.1kg oant 9.46kg.

De Roubaix SL8 behâldt syn mjitkunde, dy't suksesfol hat bewiisd yn it leverjen fan in noflike en effisjinte rydposysje foar úthâldingsfermogen. Mei syn yndrukwekkende updates is de Roubaix SL8 fan doel in unparallele kombinaasje fan glêdens, snelheid en kontrôle te leverjen om te foldwaan oan 'e hege ferwachtingen fan riders dy't in top-tier endurance road bike sykje.

