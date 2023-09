Sonatrach, it Algerynske steat enerzjybedriuw, hat de lansearring oankundige fan har digitale rapportaazjeplatfoarm, Sonatrach Anti-corruption Compliance: SPEAKUP, yn in bod om korrupsje en omkoping te bestriden. It platfoarm is ûntwikkele mei feilige noarmen en ark om de fertroulikens en feiligens te garandearjen fan persoanen dy't yllegale aktiviteiten rapportearje.

Troch dit platfoarm is Sonatrach fan doel meiwurkers, partners, klanten en oare belanghawwenden oan te moedigjen om serieuze yllegale of yllegale hannelingen te melden dy't it anty-korrupsjebelied en gedrachskoade fan it bedriuw skeine. Troch it fasilitearjen fan earlike rapportaazje, stribbet Sonatrach har striid tsjin korrupsje te fersterkjen en in kultuer fan transparânsje en yntegriteit binnen it bedriuw te fêstigjen.

As ien fan 'e grutste enerzjybedriuwen yn' e wrâld hat Sonatrach yn 'e ôfrûne twa desennia ferskate korrupsjeskandalen konfrontearre mei amtners fan bedriuwen en bûtenlânske entiteiten. Opmerklik wie it bedriuw belutsen by in korrupsjesaak mei twa Italjaanske bedriuwen, Eni en Saipem, oangeande enerzjy- en yngenieurprojekten.

De Algerynske rjochtspraak ûndersiket op it stuit de oankeap fan Sonatrach fan de Augusta oaljeraffinaderij op Sisylje yn 2018. Dit ûndersyk late ta de deportaasje fan de eardere CEO fan it bedriuw, Abdelmoumen Ould Kaddour, út 'e UAE yn 2021.

Sonatrach's inisjatyf om in digitaal anty-korrupsjeplatfoarm te lansearjen is in wichtige stap foarút yn it oanpakken fan korrupsje en omkeapjen binnen it bedriuw. Troch in feilich platfoarm foar rapportaazje te leverjen, is Sonatrach fan doel in mear ferantwurde en etyske wurkomjouwing te meitsjen.

Dizze stap komt om't in protte bedriuwen wrâldwiid it belang fan anty-korrupsjemaatregels erkenne en robúste neilibjenprogramma's ymplementearje. It stimulearjen fan meiwurkers en belanghawwenden om te sprekken tsjin korrupsje is ynstruminteel by it foarkommen en oanpakken fan korrupte praktiken.

Boarne: Gjin spesifike boarne brûkt.