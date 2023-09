Airtel Balance Check: Maklike metoaden om jo prepaid saldo te finen

It byhâlden fan jo Airtel prepaid saldo is essensjeel om unferwachte steuringen yn jo mobile tsjinsten te foarkommen. Gelokkich binne d'r twa ienfâldige metoaden om in Airtel-saldokontrôle út te fieren en details te krijen lykas jo hjoeddeistige saldo, oerbleaune gegevensfergoeding en jildigens opladen.

De earste metoade fereasket gjin ynternet tagong en kin brûkt wurde op elk type telefoan. It leveret lykwols beheinde ynformaasje yn ferliking mei de twadde metoade, wêrby't it downloaden fan de offisjele Airtel-app giet.

As jo ​​​​in smartphone hawwe, kinne jo beide metoaden brûke om jo Airtel-saldo maklik te kontrolearjen. Soargje gewoan dat jo basisferbiningen foar sellulêre netwurk of ynternet tagong hawwe op jo tillefoan.

Airtel-balanskontrôle mei USSD-koade:

Iepenje de dialer of tillefoanapplikaasje op jo smartphone of funksjonele telefoan. Typ *123*10# mei it toetseboerd fan jo tillefoan. Druk op de opropknop om de USSD-koade te ferstjoeren. Besjoch jo balânsdetails en fier ekstra nûmers yn om tagong te krijen ta mear ynformaasje.

Airtel Balance Check Mei help fan Airtel Thanks App:

Download de Airtel Thanks-app fan 'e App Store of Google Play store. Oanmelde mei jo tillefoannûmer en fier de OTP yn ûntfongen fia SMS. Tap op "Tsjinsten" yn 'e boppeste linker hoeke fan it skerm. Selektearje jo telefoannûmer om details te besjen lykas aktueel saldo, beskikbere gegevens en jildigens.

Troch dizze stappen te folgjen, kinne jo maklik in Airtel-balanskontrôle útfiere en op 'e hichte bliuwe oer jo prepaid-akkount. Ferjit net om te notearjen fan útgeande en ynkommende jildichheid, lykas beskikbere gegevensfergoeding, sadat jo jo nûmer kinne oplade as it nedich is.

boarnen:

- Airtel