Early Apple Black Friday-deals: wat te ferwachtsjen en wêr se te finen

It fakânsjeseizoen is krekt om 'e hoeke, en dat betsjut dat it tiid is om te begjinnen nei te tinken oer jo fakânsjewinkels. Foar tech-entûsjasters en Apple-fans is Black Friday de perfekte tiid om geweldige deals op Apple-produkten te keapjen. Wylst de offisjele Black Friday-ferkeap noch in pear wiken fuort binne, begjinne iere Apple Black Friday-deals al yn te rollen.

As it giet om Black Friday-oanbiedingen, binne technyske gadgets altyd in populêre kategory, en Apple-apparaten binne gjin útsûndering. Wylst Apple selden koartingen biedt op har eigen produkten, binne d'r genôch oanbiedingen te finen as jo witte wêr't jo moatte sykje. Fan Apple Watches oant AirPods, MacBooks, en mear, kinne jo betiid besparje op gadgets foar elkenien op jo list.

Neffens John Thompson, Men's Health Gear and Commerce Editor, binne guon fan 'e produkten om dit fekânsjeseizoen yn 'e gaten te hâlden de AirPods Pro (2e Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max, en de Apple Watch Ultra. Dizze produkten binne no mear as in jier op 'e merke, en mei nije Apple-releases op' e hoarizon, kinne d'r wat ferrassende koartingen wêze.

As it giet om smartwatches, yntegrearje de opsjes fan Apple naadloos yn jo iOS-ekosysteem. De lêste drop fan it merk, de Apple Watch Series 8, komt mei in ferskaat oan sûnens- en fitnessfunksjes. As jo ​​​​op syk binne nei in budzjetfreonliker opsje, biede de Apple Watch SE (1e Gen en 2e Gen) ferlykbere funksjonaliteit tsjin in legere priis.

As it giet om draadloze earbuds, binne de AirPods fan Apple in populêre kar. De AirPods Pro en AirPods Max biede top-of-the-line audiokwaliteit, wylst de standert AirPods (2e Gen) in mear betelbere opsje binne. As jo ​​​​op syk binne nei in pear koptelefoanen foar de gym of pendel, is d'r in AirPod-model foar jo behoeften.

Apple's iPads binne ek it wurdich te beskôgjen tidens de Black Friday-ferkeap. De iPad Air en iPad Mini binne pendel- en reisfreonlike opsjes dy't portabiliteit en gemak biede. De iPad (9th Gen) is in budzjetfreonliker opsje dy't noch alle funksjes leveret dy't jo nedich binne yn in tablet.

As jo ​​​​op 'e merke binne foar in nije laptop, biedt Apple's MacBook-opstelling in ferskaat oan opsjes. De koartlyn útbrochte MacBook Air en de 2020 MacBook Air binne op it stuit op har leechste prizen ea. Wylst de MacBook Pro-oanbiedingen op it stuit net sa yndrukwekkend binne, is it mooglik dat wy bettere koartingen tichterby Black Friday sille sjen.

Ferjit net oer Apple-aksessoires! It parearjen fan jo Apple-apparaten mei de juste aksessoires kin har funksjonaliteit ferbetterje. Tink oan it krijen fan in nije tillefoanlader as in MagSafe-kabel, dy't altyd goed fan pas komme. AirTags binne ek in geweldige aksessoires foar dyjingen dy't faaks har besittings misplaatsje. As jo ​​​​wat leaver hawwe mei in pop fan kleur, biedt Beats Fit Pro in ferskaat oan opsjes dy't te fergelykjen binne mei Apple's earbuds.

As foar de fraach oft Apple in eigen Black Friday-ferkeap sil hawwe, is it noch net wis. Yn it ferline hat it merk allinich koartingen oanbean op kadokaarten. It is lykwols altyd de muoite wurdich in each te hâlden foar alle oankundigingen fan Apple.

As it giet om it finen fan de bêste Apple-deals, is it wichtich om te winkeljen. Wylst Apple sels gjin koartingen op har produkten biedt, dogge oare retailers dat faaks. Hâld in each op online retailers, ôfdielingswinkels, en technology-rjochte winkels foar de bêste deals.

Black Friday is in geweldige tiid om wat geweldige deals te skoaren op Apple-apparaten. Oft jo op 'e merke binne foar in nije smartwatch, draadloze earbuds, in tablet of in laptop, d'r binne in protte iere deals om fan te profitearjen. Begjin no mei it plannen fan jo fakânsjewinkels en wês ree om de bêste deals te pakken as de offisjele Black Friday-ferkeap rekket.

boarnen:

- Manlju sûnens

- Apple.com