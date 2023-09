Realistyske AI-stimmen meitsje: de mooglikheden en fragen dy't se opwekke

Yn in wrâld wêr't AI-stimmen hieltyd faker wurde, is it wichtich om de gefolgen en potensjele fertakkingen te beskôgjen. Fan firtuele assistinten lykas Alexa en Siri oant de stimmen te hearren op applikaasjes lykas TikTok, AI-systemen kinne libbensechte spraak produsearje yn ferskate talen en stimmen. Koartlyn, yn in trijedielige minisearje oer AI, eksperimintearre David Pierce, in respekteare redakteur en co-host fan The Vergecast, mei it oplieden fan AI-bots om syn stim te replikearjen.

It proses befette training fan de AI-bots mei skripts, besteande audio fan eardere Vergecast-ôfleverings, as in kombinaasje fan beide. It doel wie om te bepalen hoe goed en fluch in passabele AI-kopy fan syn stim koe wurde makke. De resultaten wiene ferrassend, mei fjouwer ferskillende ark dy't ferskate graden fan sukses sjen litte by it replikearjen fan David's stim.

Hoewol net ien fan 'e AI-stimmen wurdt ferwachte dat David ferfangt, is it dúdlik dat se rap ferbetterje. Dit ropt wichtige fragen op oer de mooglike gefolgen fan sokke technology. Hokker ferantwurdlikheden hawwe makkers by it brûken fan AI om har stim te replikearjen? Hoe navigearje partikulieren de etyske en juridyske útdagings dy't ûntsteane út it brûken fan AI-generearre stimmen?

De opkomst fan AI-muzyk, wêrby't artystenstimmen wurde brûkt om modellen op te trenen dy't oertsjûgjende ferskes kinne meitsje yn 'e stim fan elkenien, presintearret in ferlykber dilemma. Dizze foarútgong hawwe it potensjeel om in desennium fan rjochtsaken en etyske debatten oangeande eigendom en tastimming te stimulearjen. It is krúsjaal om te beskôgje hoe't dizze ark moatte wurde brûkt en hoe't har ynfloed moatte wurde besprutsen.

Wylst de mooglikheden oanbean troch AI-stimmen enoarm en demokratisearjend binne, is d'r in driuwende needsaak om de djippe faken en potensjele problemen oan te pakken dy't se kinne meitsje. De rappe ferbettering fan AI-technology fereasket dat dizze diskusjes earder dan letter plakfine. De ûntwikkeling en it brûken fan realistyske AI-stimmen binne hjir om te bliuwen, en it is krúsjaal om dit nije terrein ferantwurde en etysk te navigearjen.

Definysjes:

- AI-stimmen: Keunstmjittich oanmakke stimmen makke troch AI-modellen oplaat op minsklike spraak.

- Djipfakes: Syntetyske media dy't besteande ôfbyldings en fideo's kombineart en oerlizze op boarneôfbyldings as fideo's, faaks mei kweade bedoelingen.

boarnen:

- David Pierce, "Ik makke in bot dy't hast krekt lykas my klinkt. It wie makliker en better dan ik ferwachte. Is dit cool of skriklik?", The Verge