De AI-app fan Character.ai sjocht tanimmende brûkersbegelieding

Character.ai, de AI-app-ûntwikkelder wêrmei brûkers har eigen AI-karakters kinne meitsje, sjocht in stiging yn brûkersbetrokkenheid op har mobile apps. In resinte analyze troch merk-yntelliginsjebedriuw Similarweb die bliken dat de iOS- en Android-apps foar Character.ai no 4.2 miljoen moanlikse aktive brûkers hawwe yn 'e FS, fergelike mei ChatGPT's mobile apps, dy't hast 6 miljoen moanlikse aktive brûkers hawwe yn 'e FS.

Character.ai hat opmerklike groei ûnderfûn sûnt syn lansearring yn maaie 2023, en oertsjûge 1.7 miljoen ynstallaasjes yn 'e earste wike. It behâlden fan brûkers is in útdaging foar de measte mobile apps, mei in trochsneed 30-dagen retensjonssifer fan 3-4% en uninstall tariven dy't nei 40 dagen mear as 30% binne. Character.ai is it slagge om betide adopters te behâlden en it gebrûk te fergrutsjen oer de moannen sûnt syn debút.

ChatGPT behâldt lykwols noch in foarsprong oer Character.ai op it web, benammen om't in protte brûkers leaver bouwe en ynteraksje mei har AI-chatbots op mobile apparaten ynstee fan fia in webside. Wrâldwiid litte Android-gegevens sjen dat ChatGPT in signifikant heger oantal moanlikse aktive brûkers op mobyl hat yn ferliking mei Character.ai.

Ien gebiet dêr't Character.ai opfalt is de demografyske jongere brûkers. Sawat 60% fan har webpublyk bestiet út 18-24-jier-âlden, wat yn 'e simmer konsekwint bleaun is, wylst websideferkear nei ChatGPT is ôfnommen. Oare AI-oanbieders toane ek legere oanname ûnder jongere leeftydsgroepen.

De gegevens fan Similarweb litte sjen dat ChatGPT trije opienfolgjende moannen in delgong hat sjoen yn wrâldwide websidebesites. De resinte werhelling fan it skoaljier hat lykwols laat ta in weromkear yn besites oan 'e ChatGPT-webside, wat in omslach oanjout. Character.ai, oan 'e oare kant, seach har websideferkear dip oer de simmer, mar kompensearre it troch de oanname fan har mobile apps.

Character.ai hat it potensjeel om syn brûkersbasis fierder út te wreidzjen, stipe troch syn substansjele $ 150 miljoen Series A-finansiering en in $ 1 miljard wurdearring. De oprjochters fan 'e startup, Noam Shazeer en Daniel De Freitas, hawwe wiidweidige ûnderfining op it mêd fan AI en hawwe in krêftich platfoarm boud dat har produkt kontinu ferbetteret.

Wylst it súkses fan Character.ai en tanimmende brûkersbetrokkenheid bemoedigjend binne, bliuwt it te sjen as it syn populariteit ûnder jonge brûkers sil behâlde of ferdwynt as in oare AI-trend.

Boarnen: Similarweb