Character.ai wint grûn op ChatGPT yn gebrûk fan mobile app

Character.ai, de AI-appmakker dy't brûkers mooglik makket har eigen AI-karakters te ûntwerpen, belibbet signifikante groei yn gebrûk fan mobile app. Neffens in resinte analyze troch merkyntelliginsjebedriuw Similarweb hawwe de iOS- en Android-apps foar Character.ai no 4.2 miljoen moanlikse aktive brûkers yn 'e Feriene Steaten, fergelike mei ChatGPT's hast 6 miljoen moanlikse aktive brûkers yn' e FS.

Wylst de groei fan Character.ai opmerklik is, behâldt ChatGPT noch in gruttere oanwêzigens op it web, wat kin wêze troch de foarkar fan brûkers fan Character.ai om AI-chatbots te bouwen en te ynteraksje op har mobile apparaten ynstee fan fia in webside. Wrâldwiid oertreft ChatGPT ek Character.ai yn termen fan mobyl gebrûk, mei 22.5 miljoen aktive brûkers fan 'e moanne foar ChatGPT yn ferliking mei 5.27 miljoen foar Character.ai.

Ien nijsgjirrich aspekt is dat Character.ai in folle jongere demografy lûkt yn ferliking mei oare AI-apps, ynklusyf ChatGPT. Hast 60% fan it webpublyk fan Character.ai komt út 'e 18-24-jier-âlde leeftydsgroep, dy't konsekwint bleaun is, sels as it webferkear fan ChatGPT ôfnaam. Yn july makken 18-24-jierrigen mar 27% út fan ChatGPT's webferkear.

De analyze die ek bliken dat oare AI-oanbieders legere oannamesifers hawwe ûnder jongere leeftydsgroepen. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic, en Google's Bard hawwe folle legere persintaazjes (fariearjend fan 18.46% oant 25.3%) fan 'e 18-24-demografyske fergeliking mei Character.ai's 60%.

ChatGPT hat de ôfrûne trije moannen in delgong sjoen yn wrâldwide websidebesites, mar de gegevens fan Similarweb litte tekens fan ferbettering sjen doe't it skoaljier wer begûn. Character.ai, oan 'e oare kant, behâlde gebrûk oer de simmer fanwegen syn fokus op ferdivedaasje ynstee fan allinich in húswurkhelper as ûndersyksassistint te wêzen.

Character.ai hat sterk potensjeel foar fierdere groei fan brûkersbasis nei syn yndrukwekkende $ 150 miljoen yn Series A-finansiering, wêrtroch de opstart wurdearre op $ 1 miljard. De app stiet út ûnder oare AI-karaktergenerators, mei har oprjochters Noam Shazeer en Daniel De Freitas, dy't earder AI-eksperts wiene by Google.

Wylst de takomstige oannimmen fan Character.ai ûnwis bliuwt, binne de oprjochters fan 'e app erkend as pioniers op it AI-fjild, en de opstart hat kontinu romte foar ferbettering as mear brûkers har karakters meitsje en meidwaan.

Boarne: Similarweb, Reuters