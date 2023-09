AGC's Digital CurtainTM Light Control Glass oannommen foar Toyota's "Century"

AGC, in wrâld liedende fabrikant fan glês, gemikaliën, en hege-tech materialen, hat oankundige dat syn Digital CurtainTM ljocht kontrôle glês is oannommen foar Toyota's Century model, ynsteld om te lansearjen yn 2023. Dit is de earste kear dat ljocht kontrôle glês is brûkt yn auto doar seksjes. De fêststelling fan Digital CurtainTM yn 'e efterste sitten fan' e Century model makket it mooglik om instantaneous kontrôle fan ljocht oerdracht en sichtberens, it ferbetterjen fan de romte en komfort fan de kabine ynterieur.

Digital Curtain TM is in soarte fan ljocht kontrôle glês dat ferleget de waarmte en glare fan sinneljocht wylst it jaan fan privacy yn 'e dimmen steat en in gefoel fan iepenheid yn' e dúdlike steat. Oars as eardere ljocht kontrôle glês brûkt as fêste finsters, Digital Curtain TM biedt sawol gemyske duorsumens en meganyske duorsumens, wêrtroch't it geskikt foar lange-termyn bleatstelling oan ferskate waarsomstannichheden. Derneist komplementeart it ûntwerp fan it finsterglês, mei syn tinne en nette swarte keramyske ûntwerp, it prestiizje fan it Century-model.

De ymplemintaasje fan Digital Curtain TM elimineert de needsaak foar skaden en soarget foar in gruttere, mear avansearre en noflike efterste sitplakken, wylst se ek soargje foar ferhege privacy. Om't de auto-yndustry mear ferfine en ferskaat glêsoplossingen freget, is de AGC-groep fan doel by te dragen oan it realisearjen fan in nije mobiliteitsmaatskippij troch optimale materialen en oplossingen te leverjen.

Digital CurtainTM ljocht kontrôle glês bestiet út Laminated glês mei in spesjale film sandwiched tusken twa blêden fan glês. Dizze film befettet in spesjaal materiaal dat UV-strielen ferminderet mei sawat 99% yn sawol dimmen as transmissive modus. De distribúsje en oriïntaasje fan it spesjale materiaal binnen de film kin wurde regele troch spanning, wêrtroch't instantaneous switching tusken de dimmen en transmissive modus mooglik is.

Yn 'e dimde modus wurdt it spesjale materiaal willekeurich regele, ljocht diffúsje en it glês ûntrochsichtich draaie om glare, waarmte te ferminderjen en privacy te garandearjen. Yn 'e transmissive modus, as in spanning wurdt tapast op' e film, rjochtet it spesjale materiaal yn deselde rjochting, wêrtroch ljocht troch it glês passeart en it transparant makket.

Oer it algemien fertsjintwurdiget de oanname fan AGC's Digital CurtainTM ljochtkontrôleglas yn Toyota's Century-model in trochbraak yn autoglêstechnology, dy't in nofliker en alsidige ynterieurûnderfining foar passazjiers leveret yn termen fan ljochtkontrôle, sichtberens en privacy.

Boarne: AGC (gjin URL opjûn)