Access Bio, in US-basearre bedriuw dat rjochte is op it ûntwikkeljen fan folgjende generaasje diagnostyske kits, hat in nij belang befeilige yn CuraPatients, in Kalifornje-basearre bedriuw basearre op digitale befolkingssûnens. De oankeap is rjochte op it fersnellen fan Access Bio's yngong yn 'e digitale sûnenssektor yn' e Feriene Steaten.

CuraPatients is bekend om har op keunstmjittige yntelliginsje basearre software-as-a-service (SaaS) oplossing, dy't sertifisearre is ûnder it Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP). Dizze sertifisearring soarget derfoar dat CuraPatients him hâldt oan in standerdisearre oanpak foar befeiligingsbeoardieling, sertifikaasje en trochgeande tafersjoch fan wolkprodukten en tsjinsten. It lit it bedriuw tagong krije ta pasjintynformaasje fan elk buro binnen de federale regearing fan 'e Feriene Steaten, en leveret in konkurrinsjefoardiel yn' e romte foar digitale sûnenssoarchtsjinsten yn 'e Amerikaanske publike sektor.

Neist syn AI-basearre software biedt CuraPatients ek tsjinsten foar behear fan faksinaasje en ôfspraak foar chronike sykte oan grutte apotheekketens yn 'e FS. Dit lit de partikuliere sektor profitearje fan it bedriuwsnetwurk fan CuraPatients.

Access Bio, mei har breed oanbod fan diagnostyske produkten, is fan doel synergyen te maksimalisearjen troch gearwurking mei CuraPatients. It bedriuw is fan plan om de reservearringsapplikaasje fan CuraPatients te brûken as in nij distribúsjekanaal foar it ferkeapjen en leverjen fan har diagnostyske kits. Fierder is Access Bio fan doel om mei CuraPatients te wurkjen om in yntegreare oplossingsplatfoarm te ûntwikkeljen foar previnsje, diagnoaze, recept en behanneling yn 'e takomst.

"CuraPatients 'avansearre befeiligingstechnology, digitaal platfoarm foar sûnenssoarchtsjinsten, en bedriuwsnetwurk yn' e FS sil tsjinje as in solide basis foar ús útwreiding nei it digitale sûnenssoarchbedriuw," sei in Access Bio-amtner. "Troch strategyske gearwurkingsferbannen mei ferskate bedriuwen sille wy trochgean mei it fersnellen fan ús oanwêzigens yn 'e digitale sûnenssektor."

