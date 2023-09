- Accenture krijt Nautilus Consulting om digitale oplossingen foar sûnenssoarch te ferbetterjen

Accenture, in wrâldwiid bedriuw foar profesjonele tsjinsten, hat har oankeap oankundige fan Nautilus Consulting, in liedende digitale sûnenssoarchkonsultaasje basearre yn it Feriene Keninkryk. De finansjele details fan 'e deal waarden net bekend makke. Dizze oanwinst markearret in wichtige stap foar Accenture yn it útwreidzjen fan har mooglikheden yn 'e sûnenssektor.

Nautilus Consulting, mei haadkantoar yn Londen, is spesjalisearre yn strategyske en operasjonele konsultaasjetsjinsten spesifyk ôfstimd op 'e digitale sûnenssektor. It team fan it bedriuw, besteande út saakkundigen fan sawol de National Health Service (NHS) as de partikuliere sektor, is wijd oan it ferbetterjen fan pasjintûnderfining en it ferbetterjen fan sûnensresultaten. Troch Nautilus Consulting te yntegrearjen yn har Health Strategy & Consulting-team, stribbet Accenture har digitale transformaasje-, ymplemintaasje- en optimisaasjemooglikheden yn it Feriene Keninkryk en wrâldwiid te fersterkjen.

Ien fan 'e wichtichste foardielen fan dizze oanwinst is it strategyske foardiel dat it Accenture leveret yn har relaasje mei Oracle Health. De wiidweidige ûnderfining fan Nautilus Consulting yn 'e oankeap en ymplemintaasje fan Oracle Health's Millennium-platfoarm sil Accenture's fermogen ferbetterje om wiidweidige oplossingen foar digitale transformaasje op grutte skaal oan te bieden. Dizze yntegraasje sil de kloof tusken klinyske brûkers en providers fan IT-oplossingen oerbrêgje, wat resulteart yn ferbettere pasjintûnderfining, sûnensresultaten en operasjonele effisjinsje.

Ashish Goel, Senior Managing Director fan Accenture's Health-yndustrypraktyk yn EMEA, spruts opwining út oer de oankeap, en stelde dat Nautilus it juste talint, digitale mooglikheden en strategyske ynsjoch hat om positive feroaringen yn sûnenssoarchtsjinsten te riden. Goel is fan betinken dat it kombinearjen fan de saakkundigens fan beide bedriuwen digitale transformaasje sil fersnelle en Accenture úteinlik in liedende partner meitsje yn sûnenssoarchtransformaasje.

Simon Evans, Managing Director fan Nautilus Consulting, echoed Goel's sentiminten, en beklamme de ynset fan Nautilus om de wearde fan digitale ynvestearrings yn sûnenssoarch te maksimalisearjen. Evans is fan betinken dat it gearwurkjen fan krêften mei Accenture har ynskeakelje sil om in noch gruttere ynfloed te meitsjen op it sûnenssoarchekosysteem, benammen yn in tiid fan tanimmende kosten en útdagings foar boarnen.

Dizze oanwinst toant de tawijing fan Accenture om har digitale oplossingen foar sûnenssoarch te ferbetterjen en har ynset foar it ferbetterjen fan de tagong, ûnderfining en resultaten fan sûnenssoarchtsjinsten. Troch de ekspertize fan Nautilus Consulting te benutten, is Accenture fan doel in fertroude partner en lieder te wurden yn transformaasje fan sûnenssoarch.

