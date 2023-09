De Feriening fan Bureaux De Change Operators fan Nigearia beropt foar digitale autonomy

De Feriening fan Bureaux De Change Operators fan Nigearia (ABCON) hat de Sintrale Bank fan Nigearia (CBN) oproppen om Bureaux De Change (BDC's) digitale autonomy te jaan om konverginsje fan wikselkoersen te berikken. ABCON-presidint, Dr.. Aminu Gwadabe, publisearre in rapport dat de topbank oanmoedige om in goedkarring sûnder beswier te jaan foar BDC's om folslein oer te gean nei digitale operaasjes.

It jaan fan digitale autonomy oan BDC's wurdt ferwachte dat it konverginsje fan 'e wikselkoers sil bringe, de volatiliteit fan' e merk minimalisearje en ekonomyske groei stimulearje. ABCON hat in spoarrekord fan it berikken fan taryfkonverginsje yn it ferline, ynklusyf yn 2006, 2009, en fan 2018 oant 2020, foarôfgeand oan it útbrekken fan 'e Covid-19-pandemy.

Neffens Dr.. Gwadabe, tastean operators digitale autonomy soe fasilitearje wiere merk rate ûntdekking, ynskeakelje de útfiering fan de federale regear syn harmonisearre bûtenlânske wikselkoers belied, en stypje effektyf tafersjoch op BDC transaksjes foar it neilibjen fan wetlike en regeljouwing easken.

ABCON hat proaktyf west yn it omearmjen fan technology en hat wichtige ynvestearrings makke yn IT-ûndersyk, ûntwikkeling en ymplemintaasje fan ferskate digitale oplossings sûnt 2016. BDC-operators hawwe no transaksjemonitorsystemen yn plak, útrist mei IT-kantoarfasiliteiten en ynternetferbiningen. Se registrearje har transaksjes op Amazon Web Service (AWS) online yn real-time en ekstrahearje deistige rapporten foar yntsjinjen fan werom. Derneist hawwe operators yntegrearre mei it Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) en Bank Verification Number (BVN) ferifikaasjeplatfoarms.

Dizze digitale herfoarmingen ferbetterje net allinich operasjonele effisjinsje, mar drage ek by oan 'e algemiene ûntwikkeling en modernisearring fan' e BDC-sektor. ABCON's fersyk foar digitale autonomy slút oan by de plande herfoarmingen fan 'e CBN foar BDC's, en beklammet de needsaak foar neilibjen fan technologyske foarútgong.

