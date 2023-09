De Atlanta Journal-Constitution wolkom Imani Dennis en Abbey Edmonson wolkom by Digital Team

De Atlanta Journal-Constitution (AJC) is optein om de tafoeging fan Imani Dennis en Abbey Edmonson oan har digitale team oan te kundigjen. As spesjalisten foar sosjale media-ynhâld sille Dennis en Edmonson ferantwurdlik wêze foar it programmearjen fan de sosjale platfoarms fan 'e nijskeamer, ynklusyf Facebook, Twitter en Instagram. Se sille gearwurkje om de top-notch sjoernalistyk fan 'e AJC sjen te litten en boeiende digitale ynhâld te meitsjen.

Imani Dennis hat in weardefolle meiwurker west oan 'e AJC as freelancer en sil no folslein by it team komme. Foardat se by de krante kaam, wurke se yn 2020 as fallende digitale stazjêre, en krige ûnderfining yn behear fan sosjale media, it bewurkjen fan webside-homepage en it meitsjen fan nijsbrief. Dennis spile ek in krúsjale rol by it dekken fan 'e histoaryske presidintsferkiezings fan 2020. Har tawijing en yndrukwekkend wurk waarden erkend mei prizen lykas 2e plak foar Best Entertainment Feature by de GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Abbey Edmonson, mei in Master of Fine Arts-graad yn skriuwen fan it Savannah College of Art and Design, bringt har kreative talinten nei it sosjale mediateam fan 'e AJC. Se wurke earder as redaksje-assistint foar Invitation Magazines en tsjinne as de kreative direkteur foar de Atlanta Legacy Trail. Edmonson syn ynteresses útwreidzje fierder as skriuwen; ek besteget se har frije tiid oan it yllustrearjen fan tekenfilms en portretten.

De Atlanta Journal-Constitution is in promininte nijsorganisaasje yn it Súdeasten dy't him rjochtet op pleatslike saken, dy't steats- en pleatslike oerheden, ekonomy, ferdivedaasje en sport beslacht. It tawijd team fan sjoernalisten stribbet dernei om de wierheid te ûntdekken, it rjocht fan it publyk te beskermjen om te witten, en mienskipslieders ferantwurdelje foar har dieden. Mei in rike skiednis dy't weromkomt nei de oprjochting fan The Atlanta Constitution yn 1868 en The Atlanta Journal yn 1883, hat de AJC himsels fêstige as in fertroude boarne fan credible, yngeande sjoernalistyk.

