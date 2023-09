Belibje nostalgy mei Vintage Easter Egg Mugs

As jo ​​​​opgroeid binne yn Ierlân en Peaske fierden, binne jo wierskynlik bekend mei de bekers dy't eartiids mei jo sûkelade-aaien kamen. Dizze bekers, faak begelaat troch Nestlé- as Cadbury-aaien, wiene fier superieur oan 'e basis wite bekers dy't no ús kasten folje foar har gemak. In protte fan ús hawwe jierrenlang dizze nostalgyske mokken hâlden.

Mick, in samler fan nije Peaske-ei-mokken fan 'e jierren '90, dielt dit gefoel. Hy hat yn 'e rin fan' e jierren in enoarme kolleksje sammele, ynklusyf mokken mei Smarties, Jaffa Cakes en Mars-bars. No is Mick einlings ree om te dielen mei syn kolleksje en se te ferkeapjen yn in Pop Cup Shop by Nick's Coffee yn Ranelagh op 23 septimber.

Mick en syn partner Betzy binne betûfte vintage ferkeapers, faak te finen op moanlikse rommelmerken yn 'e Liberties. Dizze kear sille se sa'n 50 bekers te keap oanbiede, tegearre mei in seleksje fan soarchfâldich keazen kleanstikken út har kolleksje. De bekers binne net brûkt en yn ûnreplike steat, fariearjend yn priis fan € 15 oant € 30 per stik. Oft jo in samler binne of gewoan langst nei in tikje nostalgy yn jo kasten, dizze bekers binne in ideale fynst.

Doe't er frege waard oer syn gefoelens foar it ferkeapjen fan de kolleksje, utere Mick opwining en in winsk om nije wenten te finen foar syn leafste mokken. Hy is fan betinken dat elkenien in favorite sûkeladereep hat, dus wêrom net in oerienkommende mok hawwe? Derneist koe Mick net oars as kommentaar oer de ferfal yn kwaliteit fan peaskeaaibekers yn 'e lêste jierren. Hy herinnerde him oan 'e grutte en foarm fan mokken út' e jierren '90 en begjin 2000, en stelde dat de hjoeddeistige oanbiedingen subpar binne.

Yndied binne de mokken fan 'e 2010's benammen teloarstellend. Se misse faaks genôch romte foar in folsleine kopke tee, en de ûntwerpfouten, lykas de omkearde lip, dogge net allinich ôf oan har estetyk, mar foarmje ek in potinsjele sûnensgefaar by it hâlden fan waarme dranken. Yn ferliking is de kolleksje fan Mick in testamint fan it superieure fakmanskip fan it ferline.

As jo ​​​​ynteressearre binne yn it keapjen fan ien fan dizze vintage peaskeaai-mokken, hâld dan yn gedachten dat se mei de hân wosken moatte wurde om har langstme te garandearjen. De Pop Cup Shop op 23 septimber is it plak om te wêzen as jo in touch fan nostalgy oan jo kolleksje wolle tafoegje. Mis dizze kâns net om in stikje histoarje fan 'e Easter-ei-mok te besit.

boarnen:

- Gjin