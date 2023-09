In fysika-basearre Ising-solver basearre op standert CMOS-technology

Ûndersikers oan 'e Universiteit fan Minnesota hawwe ûntwikkele in fysika-basearre Ising solver basearre op standert komplementêre metaal okside semiconductor (CMOS) technology. De Ising-oplosser is ûntworpen om kombinatoriale optimalisaasjeproblemen oan te pakken troch effisjint de optimale kombinaasje fan fariabelen ûnder beheiningen te identifisearjen.

De kaai foar it oplossen fan dizze komplekse problemen is in hardwaresysteem mei in alles-to-alle knooppuntferbining, wêrtroch grafiken dy't de ôfmjittings fan in probleem fertsjintwurdigje, direkt kinne wurde yn kaart brocht op 'e kompjûterhardware. It bouwen fan in alles-to-alle ferbûne hardware is lykwols útdaagjend, om't it oantal ferbiningen per knooppunt eksponinsjele tanimt mei it oantal keppele knopen, wat resulteart yn ferhege elektryske lading en hardware-overhead.

De Ising solver ûntwikkele troch de ûndersikers bestiet út keppele ring oscillators en in alles-to-alle node ferbûn arsjitektuer. De oscillators binne nau keppele yn in crossbar array, wêrtroch de fuortplanting fan in oscillearjend sinjaal yn sawol horizontale as fertikale rjochtingen. Troch it pleatsen fan in koppeling circuit by elke krusing, de ûndersikers wienen by steat om te bouwen fan in circuit array dêr't elk node sinjaal kin kommunisearje mei alle oare node sinjalen.

De ûndersikers testen har Ising-oplosser troch ferskate statistyske operaasjes út te fieren en grafiken fan ferskate grutte en tichtens op har chip yn kaart te bringen. Se fûnen dat har oanpak it direkte yn kaart bringt fan probleemgrafiken mei maksimaal 48 knopen, wat in signifikante ferbettering is oer eardere ûntwerpen.

Yn 'e takomst kin de chip ûntwikkele troch de ûndersikers de skepping fan fierdere Ising-oplossers en apparaten ynformearje dy't kombinatoryske optimisaasjeproblemen effisjint kinne oplosse. D'r binne lykwols noch útdagings om te oerwinnen, lykas it ûntbinen en opnij komposearjen fan subproblemen sûnder de krektens fan 'e oplossing op te offerjen, de oplossingskwaliteit fan har hardware te fergelykjen mei besteande optimalisaasjealgoritmen, en mear systematyske manieren te finen om probleemkoppelgewichten te formulearjen.

Oer it algemien is de ûntwikkeling fan dizze Ising-oplosser basearre op standert CMOS-technology in belofte stap foar it ferbetterjen fan de mooglikheden fan kwantumkompjûters en it fasilitearjen fan har echte ynset foar it oplossen fan komplekse optimalisaasjeproblemen.

