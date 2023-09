In hantlieding foar it navigearjen fan Starfield's kaart en ynterface

Starfield, de lêste release fan Bethesda, biedt spilers in grut en yngewikkeld universum om te ferkennen. Mei in kaartsysteem op meardere nivo's en unkonvinsjonele opsjes foar menunavigaasje is it maklik om oerweldig en ferlern te fielen yn 'e ynterface. Dizze gids hat as doel om spilers te helpen begripe hoe't Starfield's kaartsysteem wurket en jout tips foar effisjinte navigaasje.

Om rappe reizen nei spesifike gebieten te ûntsluten, moatte spilers earst in stêd of lokaasje op in planeet besykje. Neitiid kinne se de scanner iepenje troch op LB (controller) of F (toetseboerd) te drukken en it dradenkruis rjochtsje op in earder besocht gebiet. Druk op A (gamepad) of E (toetseboerd) sil in flugge reisopsje freegje. Dizze metoade lit spilers reizgje nei spesifike lokaasjes sûnder tagong ta in menu.

Starfield hat fjouwer nivo's fan kaarten. De oerflakkaart jout in basisoersjoch fan punten fan belang, mar mist detail. Troch de scanner te iepenjen mei LB / F en dan op RB / G te drukken, kinne spilers tagong krije ta de oerflakkaart en fluch reizgje nei earder besochte lokaasjes. De planeetkaart toant mear detaillearre ynformaasje en kin tagonklik wurde troch de menuknop of Tab te hâlden. Fanút dizze werjefte kinne spilers spesifike lokaasjes selektearje of kieze om elk gebiet op in planeet te lânjen en te ferkennen.

De systeemkaart toant alle planeten, moannen en romtestasjons binnen in stjersysteem. Spilers kinne in kursus ynstelle of daliks reizgje nei in earder besocht gebiet. De galaxy-kaart lit alle beskikbere stjersystemen yn Starfield sjen en kinne spilers kursussen nei nije systemen yn kaart bringe. As in stjer systeem is bûten berik, spilers moatte opwurdearje harren skip of navigearje nei in nauwer systeem.

By it reizgjen nei in romtestasjon moatte spilers mei de hân nei it fleane en dockje troch op A (of E as tichtby) te drukken. Sadree't docked, spilers kinne drukke X (of R) te board it stasjon of werom nei harren skip. Derneist kin rappe reizgjen nei missydoelen dien wurde troch tagong te krijen ta it questlog en in spesifike missy te selektearjen. Spilers kinne op Y (gamepad) of B (toetseboerd) drukke om de kaart automatysk har folgjende doel yn 'e galaxy te lokalisearjen.

Foar in mear immersive ûnderfining kinne spilers kieze om te navigearjen sûnder in protte te fertrouwe op kaarten en menu's. Fanút de cockpit fan har skip kinne spilers sykje nei ikoanen dy't spesifike bestimmingen fertsjintwurdigje en op A drukke om dêr te reizgjen. Dizze metoade lit spilers te kommen oermjittich menu dûke en berikke eltse winske lokaasje.

As spilers mear tiid besteegje oan it ferkennen fan it star-fol universum fan Starfield, sille se mear fertroud wurde mei de ynterface en ûntwikkelje spierûnthâld foar effisjinte navigaasje. Mei help fan dizze gids, spilers kinne navigearje troch de grutte romte mei gemak en genietsje fan de immersive ûnderfining Starfield te bieden hat.

boarnen:

- De wike yn spultsjes: Wat komt der bûten Starfield

– Help! Ik bin fêst yn 'e menu's fan Starfield en kin net út

- De lokale planeetkaart fan Starfield is ferskriklik