Nij LED-ûntwerp befoarderet realisme yn immersive byldskermen

Undersikers oan 'e Meijo University en King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) hawwe goedkeape en ultra-lytse ljocht-emittearjende diodes (LED's) ûntwikkele dy't immersive byldskermen kinne ferbetterje. Dizze LED's meitsje ôfbyldings yn folsleine kleur by hege resolúsje mooglik, wat krúsjaal is foar ûnderfiningen fan firtuele en augmented reality. De ûndersikers steapele blauwe, griene en reade mikro-LED-arrays op itselde substraat en berikten in pikseltichtens fan 330 piksels per inch.

De semiconductors fan gallium indium nitride brûkt yn de LED's foldogge oan de easken fan resolúsje, detail, en kleur breedte nedich foar realistyske fisuele ûnderfinings. Om optimale prestaasjes te krijen, is it essensjeel om de LED's te konstruearjen as ien ienheid op itselde substraat, yn stee fan as aparte eleminten.

De emisjewellenlangen fan 'e LED's wiene 486, 514 en 604 nanometer, mei in smel genôch emisjespektrum om read, blau en grien ljocht út te stjoeren en tusken har te ûnderskieden. Hoewol d'r wat bûtenlânske útstjoerde golflingten wiene en de reade en blauwe emissies minder wiene dan de griene emissie troch skea tidens apparaatfabryk, leauwe de ûndersikers dat it optimalisearjen fan de kristalgroeibetingsten dizze defekten oanpakke kinne.

De ûntwikkeling fan ferbettere LED's is krúsjaal foar it realisearjen fan realisme op folgjende nivo yn immersive displays. Troch dizze LED's op te nimmen yn moderne metaverse-applikaasjes, kinne brûkers mear immersive en libbene ûnderfiningen hawwe yn gaming, kosmetika en oare fjilden. De ûndersikers wurkje no oan it tarieden fan de apparaten op goedkeape saffiersubstraten foar praktysk gebrûk.

Dit nije LED-ûntwerp markearret in wichtige stap nei it meitsjen fan ultra-hege helderheid en definysje yn immersive byldskermen, it iepenjen fan mooglikheden foar mear realistyske en boeiende fisuele ûnderfiningen.

Boarne: Meijo University, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)