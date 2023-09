Apple Inc: Is de hannelshanneling boppe de earlike wearde?

Yn dit artikel sille wy skatte de yntrinsike wearde fan Apple Inc. (AAPL) troch it brûken fan in Discounted Cash Flow (DCF) model. It DCF-model hâldt rekken mei de ferwachte takomstige cashflows fan it bedriuw en ferminderet se nei har hjoeddeistige wearde.

Om de cashflows te skatten, brûke wy in 2-poadiummodel mei twa perioaden fan groeisifers. De earste faze stiet foar hegere groei, wylst de twadde faze in legere groeifaze stiet. Analystskattings wurde brûkt wannear mooglik, en yn gefallen dêr't se net beskikber binne, ekstrapolearje wy de foarige frije cashflow.

Wy geane derfan út dat bedriuwen mei krimpende frije cashflow har taryf fan krimp sille fertrage, en bedriuwen mei groeiende frije cashflow sille oer de tiid in stadiger groei belibje. Dit reflektearret it feit dat groei yn 'e iere jierren mear fertrage as yn lettere jierren.

De takomstige cashflows wurde dan ôfkoarte ta har hjoeddeistige wearde mei in koartingsnivo. Wy geane derfan út dat in dollar hjoed weardefoller is as in dollar yn 'e takomst. De hjoeddeistige wearde fan 'e skatting fan' e 10-jier cashflow wurdt berekkene op US $ 1.0 trillion.

Neist de cashflows foar de kommende tsien jier berekkenje wy de terminalwearde, dy't alle takomstige cashflows foarby de tsienjierrige perioade ferantwurdet. In konservative groei taryf wurdt brûkt foar de Terminal Wearde, basearre op it gemiddelde fan de 10-jierrige oerheid obligaasjes opbringst. De hjoeddeistige wearde fan 'e terminalwearde wurdt rûsd op US $ 1.5 trillion.

De Totale Equity Value, dat is de som fan 'e hjoeddeistige wearde fan' e cashflows en de hjoeddeiske wearde fan 'e Terminal Value, wurdt berekkene op US $ 2.5 trillion. Troch dizze wearde te dielen troch it oantal útsûnderlike oandielen, fine wy ​​​​dat de oandiel liket te hanneljen om earlike wearde.

It is wichtich om te notearjen dat wurdearrings ûnkrekt kinne wêze, en ferskate oannames kinne de resultaten beynfloedzje. It DCF-model besjocht de syklaliteit fan 'e yndustry of de takomstige kapitaaleasken fan in bedriuw net. Dêrom is it krúsjaal om oare faktoaren te beskôgjen by it beoardieljen fan de potensjele prestaasjes fan in bedriuw.

Ta beslút, wylst it DCF-model suggerearret dat Apple Inc. tichtby syn earlike wearde hannelet, is it mar ien fan in protte faktoaren om te beskôgjen by it evaluearjen fan in ynvestearring. It is oan te rieden om oare aspekten te ûndersiikjen lykas risiko's, takomstige ynkomstenpotinsjeel yn ferliking mei leeftydsgenoaten, en alternative ynvestearringsmooglikheden.

